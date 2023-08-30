 

Рупор кремлевской пропаганды: Методы информационно-психологического влияния подразделениями ИПСО против граждан РФ

30.08.2023, 23:30, Разное
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Методы информационно-психологического влияния подразделениями ИПСО против граждан РФ

Нашим военнослужащим, как и всем остальным гражданам России, необходимо уметь распознавать вражеские методы информационно-психологического влияния. Я постарался собрать для вас самые распространённые, которые противник использует повседневно. Также в этом учебно-методическом пособии кратко изложена суть информационной войны и основные способы в распознавании фейковых материалов. Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника. Также сможете убедиться в том, что информационная война не ограничивается только виртуальным пространством.

Прошу разослать этот материал всем своим знакомым, особенно если они являются участниками СВО.

(с) Д.Безсонов

Скачать вышедшее методическое пособие по украинскому ИПСО можно здесь https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/28861

Помощь в распространении данной работы путем репостов приветствуется.

Источник: Colonel Cassad


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