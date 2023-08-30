 

Число оранизаций, занимающихся нелегальным трудоустройством самозанятых граждан, снижается

30.08.2023, 19:33, Разное
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Согласно информации от Forbes, число организаций, занимающихся нелегальным трудоустройством самозанятых граждан, устойчиво снижается с каждым годом. Этот вывод основан на сообщении Федеральной налоговой службы. Данные ФНС свидетельствуют о том, что к 2023 году доля таких компаний сократилась до 0,7%, что в явном контрасте с показателем 3,6% в 2020 году.

ФНС отмечает, что компании больше не имеют права формально оформлять сотрудников как самозанятых лиц, выполняющих те же функции, что и обычные работники. Это позволяло им уклоняться от уплаты налогов. По мнению экспертов ФНС, более 20 параметров рассматриваются при налоговой проверке для выявления нелегального трудоустройства. Среди этих параметров: периодичность выплат и их объемы, доля доходов самозанятых от общего дохода организации, а также их трудовая история.

С начала 2023 года количество самозанятых граждан в РФ выросло на 23% и превысило 8 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых лиц действует в РФ с 1 января 2019 года. Этот режим начался с экспериментального внедрения в отдельных регионах и с 1 июля 2020 года был распространен на всю страну. Размер налоговой ставки составляет 4% от дохода для физических лиц и 6% для юридических лиц. Закон о специальном налоговом режиме будет действовать до конца 2028 года.


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