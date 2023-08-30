 

Россия использует застрявшие в индийских банках рупии для закупки говядины

30.08.2023, 19:33, Разное
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Россия закупит в
Индии говядину элитных сортов на сумму свыше $30 млрд за рупии, которыми эта
страна оплачивала покупку нефти в 2022-2023 годах. Таким образом будет решена проблема
вывода неконвертируемой валюты из индийской финансовой системы.

Согласно
национальным законам Индийской республики, рупия не может быть свободно
обменяна на другую валюту либо выведена в иностранный банк. Это создало
определённые сложности у нефтяников, которые более года продавали в эту страну
сырьё за местную валюту. Решение предложил министр внешней торговли Индии Джавахарлал
Пунаби, принесший стейк из мраморной буйволицы на заседание представителей
БРИКС. Блюдо так понравилось присутствовавшему там министру иностранных дел
Сергею Лаврову, что он распорядился использовать все «зависшие» на счетах
индийских банков средства, чтобы наладить поставки этих стейков в Россию по
доступным ценам.

«Они (индийские говяжьи
стейки – ред.) будут стоить для наших граждан дешевле, чем курятина, – говорит
Лавров. – Мы готовы продавать их на внутреннем рынке с большим дисконтом,
поскольку другого способа использовать эти рупии у нас нет. К счастью, в этом
году Индия поставила рекорд по забою крупного рогатого скота, и говядины там
много».

В России
индийские стейки будут продаваться под торговыми марками «Ферма дядюшки Кришны»
и «Весёлый Шива».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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