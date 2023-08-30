Людей с нарушением мелкой моторики станут лечить с помощью стаканов

Эксперты пришли к выводу, что пластиковые стаканчики могут помочь в восстановлении зрительно-пространственной памяти и мелкой моторики.

Сотрудники Научного центра неврологии перед разработкой новой технологии проанализировали большинство тренажеров, которые на данный момент используются для реабилитации больных. Их самым главным недостатком оказалось то, что они не напоминают пациентам ничего из их прошлого опыта.

В связи с этим ученые приняли решение остановить свой выбор на простом и известном каждому человеку предмете — пластиковом стаканчике. Они разработали набор, в который входят одинаковые по форме стаканчики с разноцветными полосами и карточки с заданиями. Пациентам необходимо составить стаканчики так, как это указано на карточке.