 

Диетолог Пономарева назвала лучшие продукты для завтрака, помогающие похудеть

30.08.2023, 15:48, Разное
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Ошибочно полагать, что снижение потребления пищи до минимума поможет похудеть. Если человек стремится сбросить вес, пропуск завтрака – первая и главная ошибка. Доктор-диетолог Василиса Пономарева подсказывает, какие компоненты помогут добиться успеха.

Нужно избегать слишком строгого отказа от еды во время диеты, так как это может вызвать стресс в организме. Стресс порождает гормон кортизол, который повышает уровень сахара и инсулина в крови, способствуя накоплению жира, особенно в области живота. Регулярные завтраки могут сдерживать этот процесс, эффективно поддерживая потерю веса. Однако важно поддерживать отрицательный калорийный баланс.

Бобовые и, в частности, фасоль предоставляют идеальный баланс белков, клетчатки и углеводов, отмечает врач-диетолог Василиса Пономарева. Если вам не нравится идея обыденного завтрака с фасолью, существует множество вариантов интеграции этого ценного источника белка. Подсказка: попробуйте смешать фасоль с омлетом или включить в овощные оладьи. Даже смузи можно обогатить фасолью. Нутово-белая фасольная паста хумус также служит великолепной альтернативой маслу на хлебе, обеспечивая высокое содержание белка.

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, белком и клетчаткой. Исследования показывают, что употребление небольшой порции орехов в день способствует потере веса на протяжении нескольких лет. Орехи также поддерживают стабильный уровень сахара в крови, предотвращая перекусы после завтрака. Их можно добавить в мюсли или использовать ореховое масло для приготовления каши.

Листовые зеленые овощи, вроде шпината, богаты витамином С, снижающим воспаление и артериальное давление. Магний также регулирует уровень кортизола, гормона стресса. Зеленые овощи богаты пищевыми волокнами, оказывающими пребиотический эффект, поддерживая здоровую кишечную флору и предотвращая лишний вес.

Стоит пересмотреть свой образ мышления о завтраке. Это не только салаты, но и другие варианты могут быть великолепным выбором. Омлет с шпинатом, разноцветный сэндвич с копченым тофу и зеленью или банановый зеленый смузи с корицей и овсянкой – все это замечательные варианты для поддержания здорового кишечника и достижения цели по снижению веса.


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