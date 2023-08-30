Нутрициолог Строков назвал продукты для защиты зрения и глазных яблок

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30.08.2023, 10:51, Разное
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Врач-нутрициолог Игорь Строков предлагает улучшить зрение и защитить глаза, включив в рацион продукты, благотворно воздействующие на здоровье глаз. Особенно актуально это для предотвращения проблем, включая катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна.

Лосось – не только вкусный белок. Врач-нутрициолог подчеркивает его богатство жирными кислотами омега-3 и астаксантином. Эти компоненты снижают риск различных заболеваний глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, синдром сухого глаза и глаукому. Вместо лосося можно включить в рацион форель, креветки, скумбрию, сардины, грецкие орехи или семена чиа.

Оранжевый перец и сладкий картофель – это не просто красивые овощи. Они содержат бета-каротин, который трансформируется в витамин А – важный элемент для поддержания здоровья зрения. Это также связано с снижением риска развития AMD, катаракты и диабетической ретинопатии.

Ликопин, содержащийся в сочных помидорах, является мощным антиоксидантом, способствующим снижению риска катаракты. Отмечается, что сбалансированное питание оказывает положительное воздействие на общее благополучие, включая здоровье глаз.

Помимо правильного питания, важными аспектами заботы о глазах являются физические упражнения, достаточный сон и регулярные проверки зрения. Эти шаги помогут следить за состоянием глаз и поддерживать общее здоровье зрения.


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