“Дом.РФ”: Застройщики увеличили на 21% количество проектов жилищного строительства

За первые шесть месяцев текущего года застройщики внедрили в жизнь проекты жилищного строительства общей площадью 21,4 млн квадратных метров. Этот показатель превысил на 21% аналогичный показатель прошлого года, который составлял 17,7 млн квадратных метров. Исследование компании “Дом.РФ” подчеркивает, что частично такой всплеск активности связан с низкой активностью в марте—мае 2022 года, когда строительные компании ограничивали запуск новых проектов на рынок.

Однако в июле 2023 года темпы запуска новых проектов снизились, составив 3,5 млн квадратных метров. Этот результат на 11% ниже показателя июля 2022 года, хотя он соответствует среднему уровню прошлого года.

Анализ показывает, что объемы начатых проектов во втором квартале (11,5 млн квадратных метров) превысили объемы ввода многоквартирных домов за тот же период (7,9 млн квадратных метров) на 46%. Эксперты из “Дом.РФ” оценивают, что “запасы строящегося жилья достаточны для обеспечения текущих объемов ввода в течение 2,7 года”.

При этом заметен тренд снижения активности строительства в десятке крупнейших регионов. Темпы запуска проектов в этих регионах росли в первом полугодии медленнее, чем в среднем по стране (7% против 21%). Эксперты из “Дом.РФ” объясняют это “постепенным насыщением спроса на новостройки в крупных агломерациях” и увеличением активности региональных застройщиков. В общей сложности в настоящее время строится 101,1 млн квадратных метров многоквартирных домов, что на 4% выше показателя 2022 года.

Важно отметить, что Центральный Банк уже обозначал риски избыточного предложения на рынке недвижимости. Объем запуска новых проектов превышает объем продаж жилья. Эти тенденции подтверждаются данными от “Дом.РФ”. Однако разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Во втором квартале отношение запусков к объему зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составило 142% (в первом квартале — 159%, а во втором квартале 2022 года — 186%). Это связано с ростом спроса. Всего за полгода было заключено 282 тыс. ДДУ, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Доля проданного строящегося жилья (без учета проектов с неоткрытыми продажами) продолжает оставаться на уровне около 30%. Отмечается, что в июле—августе баланс между спросом и предложением может улучшиться. В июле наблюдался рост выдачи ипотеки, а в августе некоторые банки зафиксировали рекордный спрос на жилищные кредиты. Вероятно, это связано с ожиданиями роста процентных ставок из-за повышения ключевой ставки 15 августа до 12%. В будущем спрос может снизиться из-за удорожания рыночных кредитов, но льготные программы будут способствовать его поддержанию.