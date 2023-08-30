Румынские фермеры чуть не линчевали украинского пилота, самолёт которого уничтожил свинарник

В окрестностях румынского города Бакэу 25 августа произошла авиакатастрофа – пилот украинских ВВС Александр Оксанченко не справился с управлением истребителем F-16 и был вынужден катапультироваться. Неуправляемый самолёт упал на свинарник, в котором находилось около ста животных.

«По предварительным данным, причиной инцидента стало незнание английского языка пилотом. Он перепутал тумблеры «up» и «down» на бортовой панели, что привело в полной потере управляемости», – сообщил официальный представитель НАТО в Румынии генерал Роберт Джефферсон.

По данным СМИ, Оксанченко был одним из десяти украинских лётчиков, который с начала августа проходят обучение полётам на F-16 в Румынии.

По счастливой случайности никто из работников фермы в ходе инцидента не пострадал, пилоту также удалось успешно катапультироваться. Он приземлился в двух километрах от уничтоженного свинарника и уже через 20 минут вступил в контакт с местными жителями.

«Фермеры едва не линчевали пилота. Их можно понять – из-за его безалаберности они потеряли порядка 20 свиней и хряков. Нерадивого пилота от расправы спасла полиция, которая оперативно прибыла на место», – рассказал журналистам один из свидетелей инцидента.

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