Семенович показала, как “рабы” натягивают на нее корсет

Артистка в личном блоге опубликовала несколько видео, на которых готовится к фотосессии. Один из образов певицы стилист придумала декорировать корсетом, однако, чтобы надеть этот предмет гардероба на женщину, пришлось постараться.

Рабы, как в шутку Анна Семенович называет своих ассистентов, натягивали на нее корсет через низ, так как пышная грудь звезды просто не влезет в элемент гардероба. На видео артистка смеется и помогает девушкам втиснуть себя в черное кружевное белье поверх джинсов и футболки.

“Снизу я вообще не влезу в корсет! Я нестандартная женщина, у меня грудь больше бедер”, – цитирует Анну Семенович Пятый канал.

В следующем видео звезда решила заодно пошутить на тему рабов, которых она исправно кормит и которым щедро платит. Ассистентки, судя по всему, не против таких шуток артистки, так как охотно подыгрывают, натягивая сапоги на ноги своей “госпожи”.

Напомним, несколько недель назад в Сети разгорелся скандал из-за шутки Анны Семенович, которая назвала своих визажисток рабами. Пользователи не поняли юмора и отметили, что звезда обязана уважать труд других людей.