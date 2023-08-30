Рупор кремлевской пропаганды: Продолжение списка Эпштейна

Американская пресса опубликовала продолжение списка лиц, связанных с хозяином "острова педофилов" миллиардером Эпштейном, которого удавили в американской тюрьме и назвали это "самоубийством", чтобы гарантировать молчание данного персонажа.

Продолжение списка Эпштейна

Некоторые из самых важных людей в мире паникуют после новостей о том, что настоящий список элитных педофилов Эпштейна просочился в Интернет, – сообщает Peoplesvoice.

Документ проник в сеть, минуя препятствия Министерства юстиции США. Утверждается, что к его опубликованию причастны сами сотрудники министерства.

Журнал New York предъявил читателям список VIP-педофилов, о которых известно, что они встречались с Эпштейном, но которые не фигурируют в его печально известной маленькой черной книжечке.

По версии журнала это:

– соучредитель Apollo Global Management Леон Блэк;

– президент колледжа бардов Леон Ботштейн;

– соучредитель Google Сергей Брин;

– директор ЦРУ Уильям Бернс;

– профессор Ноам Хомский, чьи встречи с Эпштейном включали ужин с режиссером Вуди Алленом и его женой Сун-Йи Превин;

– бывшая первая леди Виргинских островов США Сесиль де Джонг, которую обвиняют в том, что она помогала Эпштейну получать визы для его предполагаемых жертв;

– Билл Гейтс, чьи связи с Эпштейном были хорошо известны в течение многих лет;

– член правления FedEx Джошуа Купер Рамо;

– бывший дипломат Терье Ред-Ларсен;

– председатель группы Эдмонда де Ротшильда Ариан де Ротшильд;

– главный юрисконсульт Goldman Sachs Кэтрин Рюммлер;

– исполнительный директор JPMorgan Джес Стейли;

– бывший министр финансов Лоуренс Саммерс;

– соучредитель PayPal Питер Тиль.;

В список также входят принц Эндрю и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Однако имена Эндрю и Барака фигурируют и в черной книге Эпштейна.

В апреле издание Wall Street Journal сообщило о очень плотном графике встреч Эпштейна.

Только на один день 08.09.2014г у него были запланированы встречи с Гейтсом, Блэком, Рюммлером и Ботштейном, а также с председателем Hyatt Hotels Томасом Притцкером, владельцем СМИ Мортимером Цукерманом и советником Барнаби Маршем.

Ранее не публиковавшиеся документы, рассмотренные журналом, включают тысячи страниц электронных писем и расписаний, датированных с 2013 по 2017 год.

The Times сообщила, что получила списки Эпштейна "через запрос публичных записей генеральному прокурору Виргинских островов США, который подал в суд на имущество мистера Эпштейна".

Лица, фигурирующие в "скорбном" списке, так или иначе открещиваются от связи с педофилом Эпштейном.

Например, Барак Обама признал, что часто встречался с Эпштейном, но никогда "с девушками или несовершеннолетними, или даже взрослыми женщинами в неподобающем контексте".

А вот профессор Ноам Хомский заявил, что его связь с Эпштейном "не ваше дело или чье-либо ещё".

Отдаленный Карибский остров, названный "Островом педофилов", усилиями Эпштейна, принимал много высокопоставленных чиновников, банкиров, политиков и прочих обладающих властью и влиянием лиц с порочными наклонностями.

Стоит ли удивляться, что Эпштейн был постоянным посетителем в Белом доме эпохи президентства Клинтона.

https://secretra.com/politics/5904-panika-vip-jelity-obnarodovan-novyj-spisok-jepshtejna-razoblachajuschij-mnogih-vlijatelnyh-lic.html – цинк

С учетом того, что список попал в сеть из министерства юстиции, а в самом списке представлены представители неолиберальной глобалистской элиты связанной с администрацией Байдена, данный слив с очень большой долей вероятности связан с грядущими выборами президента США, что уже сейчас ведет к обострению внутренней борьбы в американском истеблишменте.

—