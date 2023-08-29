Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 29.08.2023

Война на Украине. Сводка 29.08.2023

1. Запорожское направление.

Продолжаются ожесточенные бои в районе н.п. Работино. Противник продолжает попытки прорваться через Работино на юг, а также к востоку от Работино.

Основные цели противника – прорваться в н.п. Вербовое и к Новопокровке, а также взять высоты между ними.

ВС РФ стремятся связать противника боями в районе Работино, чтобы истощить его наступательный потенциал.

С учетом приближащегося сезона дождей и последующей распутицы время для наступления противника истекает, при этом ни одна из серьезных оперативных целей на Запорожском направлении ВСУ не достигнута, что и обуславливает нарастающие заявления США о необходимости готовиться к весенне-летней кампании 2024 г.

На ряде участков фронта противник уже начал заниматься оборонительными задачами и инженерным оборудованием позиций перед грядущей остановкой фронта.

2. Времьевский выступ.

Как и под Работино, противник стремиться вырваться из вязких боев в районе н.п. Старомайорское и Урожайное, чтобы вернуть темп наступлению, которое распалось на серию тактических боев без серьезных подвижек. Продвигаться к н.п. Завитне Бажання противник пока не может. Попытки расширить полосу наступления давлением у Приютного также пока успеха ему не принесли.

Ожидается, что противник за счет накопленных к западу от Угледара может попытаться возобновить атаки на н.п. Новодонецкое с целью дальнейших действий в направлении Старомлыновки, одновременно с лобовыми атаками в районе Урожайного и Старомайорского.

Как и на Ореховском участке, нашим войскам осталось дождаться периода распутицы, чтобы наступление противника и на Времьевском выступе окончательно остановилось. Времени у противника и здесь осталось немного, несмотря на пропагандистские угрозы продолжать активное наступление в течение осени.

3. Артемовск.

После неудачи противника с попыткой захвата Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки фронт здесь стабилизировался, и снова содержание боев свелось к боям за посадки и высоты к западу от линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка.

В силу тяжелых потерь и переброски части резервов на Сватово-Купянское направление поддерживать атаки к юго-западу от Артемовска противник в прежнем темпе не может.

Как итог – в ходе начавшегося 10 мая наступления ВСУ с целью "полуокружить Артемовск" противник так и не смог взять хотя бы один поселок и прорвать наш фронт. План Сырского фактически рухнул, точно так же, как и его план по обороне Артемовска во время боев за город.

В районе самого Артемовска противник проявляет локальную активность в районе дач. ВС РФ решают тут сугубо оборонительные задачи.

К северо-западу от Артемовска – также без серьезных изменений.

4. Сватово-Купянск.

На Сватово-Купянском направлении продолжается наступление ВС РФ при среднем темпе продвижения до 1 км в сутки и нескольких занятых опорников.

Противник несет тяжелые потери в людях и мат. части, что вынуждает его перебрасывать дополнительные резервы в Харьковскую обл. (в т.ч. за счет Запорожского и Артемовского направлений).

В районе Купянска продолжаются бои у н.п. Синьковка (поселок – по большей части в серой зоне, но пока не взят ВС РФ) и в направлении Петропавловки, а также в направлении Кисловки через лесной массив к западу от Синьковки.

Контратаки противника пока не смогли привести к стабилизации фронта в силу ограниченного характера и недостаточных сил.

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