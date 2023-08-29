 

Жареная картошка может вызвать рак и мутации в клетках ДНК

29.08.2023, 21:10, Разное
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Ведущий специалист в области гастроэнтерологии, доктор Екатерина Кашух поделилась интересной информацией о пути канцерогенов в организм через пищу.

Канцерогены – это химические соединения, способствующие развитию рака, и, как оказалось, они могут попасть в организм вместе с пищей. Как отметила доктор Кашух, эти опасные вещества могут содержаться не только в воде, воздухе, почве и строительных материалах, но и в бытовой химии, а даже и в самой пище. Особое внимание стоит уделить продуктам, богатым крахмалом. Как пояснила гастроэнтеролог, их нагревание может привести к образованию канцерогена акриламида – вещества, способного вызвать изменения в клетках и даже развитие злокачественных опухолей. Специалистка предупреждает, что наибольшее количество акриламида содержится в блюдах из картошки, готовившихся при температуре свыше 120 градусов.

Ещё одним потенциально опасным источником является растительное масло. Если его нагреть до температуры выше 200 градусов, оно начинает дымиться, а в нем образуются глицидиловые эфиры – соединения, подозреваемые в возникновении опухолей в молочных железах, почках и печени.


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