Мнение: Маскировка массового идиотизма

«Мы должны найти способ помешать Биллу Гейтсу предотвратить следующую пандемию»

Грядет новая хорошая проверка того, насколько НА САМОМ ДЕЛЕ нынешняя администрация нашего российского бантустана “отвязалась” и насколько всерьез она “борется” с “прогнившим Западом” (а не старательно по приказу расшибает себе лоб, колотясь им в бетонную стену на потеху истинным хозяевам). К слову, первую серьезную проверку она провалила с треском – безропотно введя в РФ “цифровые деньги”, придуманные уж точно не здесь и предназначенные изначально для самых тупых и наглухо зомбированных стран мировой Ойкумены, чтобы безнаказанно ставить опыты по выводу “более лучшего” овощного населения с “более лучшей” экономикой в стиле позднего неолита.

Речь о повторном вводе всеобщей маскизации для повторения очередного квази-“эпидемического” общественного психоза – единственно с целью привития современным приматам инстинкта безоговорочного подчинения “установкам сверху”. Маски здесь идеально подходят как раз потому, что они абсолютно бесполезны, и носить их надо в точности как “цаки” в пророческом фильме “Кин-Дза-Дза”, для доказательства своей лояльности, унижения и подчинения. Заставить говорить “ку” и приседать пока не придумали – но все впереди.

К счастью, какие-то очаги сопротивления остаются – на Западе, конечно, не у нас (в России всё схвачено, скручено и задушено в превентивном порядке, здесь выжженная пустыня). Вот статья из американского “Сити Джорнал”, опубликованная 28 августа. Американцы хотя бы пытаются что-то вякать против – поскольку, по всей видимости, всё безумие идет не от них, а из Европы… название статьи – “Пожалуйста, не надо масок, мы еще не сбрендили окончательно!”

“Не обращая внимания на данные, научные исследования и здравый смысл, маскоголики вернулись. В ответ на рост числа случаев Covid они начали восстанавливать обязательность ношения масок. Пока это всего лишь несколько мест — колледж в Атланте, голливудская студия, две больницы в Сиракузах — но основные средства массовой информации и их любимые «эксперты» упорно трудятся, дабы напугать нас и заставить всех снова “маскироваться”.

Не говоря уже о том, что по крайней мере у 97 процентов американцев в крови имеются антитела к Covid в результате инфекции, вакцинации или того и другого. И неважно, что настоящие эксперты — те, кто изучал научную литературу до 2020 года и составлял планы на случай пандемии — советовали не маскировать общественность. Не говоря уже о том, что во время пандемии их советы получили дальнейшее подтверждение благодаря рандомизированным клиническим испытаниям и строгим наблюдательным исследованиям, которые не смогли обнаружить эффекта от масок и требований к маскам. Научные данные не могут преодолеть веру маскаголиков.

Заманчиво сравнить их с сельскими жителями Камбоджи, которые установили чучела перед своими хижинами, чтобы отогнать коронавирус, но это несправедливо по отношению к сельским жителям. Их Тинг Монг , как называют волшебные чучела, по крайней мере, не причинили вреда никому из соседей. Требование носить маски нанесло обществу вред, который был хорошо известен до Covid, поэтому правила техники безопасности ограничивали использование масок работниками. Десятки исследований продемонстрировали «синдром усталости, вызванный маской», симптомы которого включают увеличение содержания углекислого газа в крови, затруднение дыхания, головокружение, сонливость, головную боль и снижение способности концентрироваться и думать. Во время пандемии сообщалось о побочных эффектах масок у медицинских работников в Нью-Йорке. Более 70 процентов рабочих заявили, что длительное ношение масок вызвало у них головные боли, и почти четверть обвинили маски в «нарушении когнитивных функций».

Возможный токсический эффект длительного ношения масок, особенно для беременных женщин, детей и подростков, был выявлен в обзоре научной литературы, опубликованном в этом году немецкими исследователями. Они предупреждают, что люди, носящие маски, вдыхают углекислый газ в количествах, связанных с неблагоприятным воздействием на сердечно-сосудистую, дыхательную, когнитивную и репродуктивную системы организма. В статье для City Journal Джеффри Андерсон резюмировал свои выводы: «Хотя уровень углекислого газа, в восемь раз превышающий нормальный уровень, является токсичным, исследования показывают, что носящие маски (особенно те, кто носит маски более 5 минут за раз) вдыхают 35–50 минут за раз. В 80 раз превышает нормальный уровень».

Немецкие исследователи отмечают, что из-за исследований, связывающих повышенный уровень углекислого газа с мертворождением, ВМС США начали ограничивать уровень углекислого газа на своих подводных лодках, когда начали служить женские экипажи. Исследователи предупреждают, что этот уровень углекислого газа часто превышается при ношении маски, особенно маски N95, и указывают на «косвенные доказательства» того, что использование маски может быть связано с увеличением числа мертворождений во всем мире (в том числе в США) во время пандемия. Они также отмечают, что такого роста не произошло в Швеции, где подавляющее большинство граждан последовало рекомендации правительства не носить маски.

Ни один препарат со всеми этими потенциальными побочными эффектами не будет рекомендован, а тем более обязателен для всего населения, а препарат, проваливший клинические испытания, даже не будет представлен на одобрение. Тем не менее, Центры по контролю заболеваний, пренебрегая любым анализом затрат и выгод, продолжают рекомендовать носить маски всем американцам, пользующимся общественным транспортом, а также всем, кто живет в районах с высокими показателями передачи Covid. В начале пандемии даже Энтони Фаучи советовал отказаться от масок, поскольку не было доказательств их эффективности. Но затем, в ответ на истерию в СМИ, он и Центр по контролю и профилактике заболеваний все равно рекомендовали носить маски и оправдывали себя, ссылаясь на тщательно отобранные данные и постоянно ошибочные исследования .

Между тем, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продолжает игнорировать или преуменьшать гораздо более веские доказательства против масок, в первую очередь обзор рандомизированных клинических исследований, опубликованный в январе Кокрейном, выдающимся авторитетом в области оценки медицинских доказательств. Кокрейновский обзор пришел к выводу, что ношение любой маски «вероятно, мало или вообще не влияет» на снижение распространения Covid, гриппа или респираторных заболеваний. Маскахоголикам пришлось утверждать , что эффект масок слишком незаметен, чтобы его можно было обнаружить в клинических испытаниях. (Представьте себе фармацевтическую компанию, пытающуюся привести этот аргумент Управлению по контролю за продуктами и лекарствами.) Но бесполезность масок также была очевидна в тенденциях Covid во всем мире. Шведам без масок повезлонамного лучше, чем другие европейцы, вынужденные носить маски. Исследование 2021 года , сравнивающее штаты США, не выявило связи между обязательным использованием масок и распространением Covid. Нерелевантность мандатов была особенно очевидна на графике , отслеживающем еженедельные изменения показателей заболеваемости Covid и политики ношения масок в течение первых двух лет пандемии: еженедельные показатели заражения Covid в штатах без мандатов на маски оставались стабильно такими же, как и в штатах с мандатами. Также практически не было различий в показателях совокупной смертности (в штатах без мандатов этот показатель был немного ниже).

Подобные результаты были получены в этом году в обширном анализе , опубликованном в журнале The Lancet несколькими десятками исследователей из шести университетов. Их исследование финансировалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс, который вряд ли можно обвинить в предвзятости против масок, учитывая, что Билл Гейтс уже разработал планы по введению обязательного ношения масок и мер изоляции по всему миру. (Авторитарный энтузиазм в его книге « Как предотвратить следующую пандемию» послужил поводом для статьи в Daily Skeptic: «Мы должны найти способ помешать Биллу Гейтсу предотвратить следующую пандемию»).

Анализ Lancet сравнил результаты Covid в 50 штатах с различными ответными мерами политики штатов. Было обнаружено, что совокупные показатели заражения и смертности в штате не были существенно связаны с ограничениями на публичные собрания, приказами оставаться дома или закрытием начальных школ, колледжей, ресторанов, баров или спортивных залов. Политическая принадлежность губернатора штата также не имела значения. Вердикт по поводу масочного мандата был особенно мрачным. Исследователи обнаружили, что мандат не оказал существенного влияния на совокупное количество случаев заражения Covid или смертность, но коррелировал с одним статистически значимым эффектом: снижением результатов тестов четвероклассников. Это нетрудно объяснить, учитывая доказательства, что маски мешают детям учиться. Что необъяснимо, так это исключительная жестокость Америки по отношению к детям. Все европейские страны последовали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не носить маски детям до шести лет, а некоторые не надевали маски на детей до 12 лет, но CDC продолжает рекомендовать маски детям от двух лет и старше, отрицая при этом, что есть какие-то побочные эффекты.

К сожалению, дезинформация CDC продолжает распространяться средствами массовой информации и цензорами в социальных сетях. В 2021 году, когда я описал рецензируемое исследование о вреде ношения масок детьми, Facebook назвал мою статью «частично ложной». City Journal подал апелляцию на это решение наблюдателям Facebook, внешней группе под названием Science Feedback, которая потерпела неудачу.выявить любые неточности. Однако Science Feedback не только отказалась удалить этикетку, но и категорически заявила, вопреки указаниям ВОЗ, что маски безопасны для детей в возрасте от двух лет. С тех пор группа продолжает размещать предупреждающие надписи на статьях, оспаривающих эффективность масок, и по-прежнему игнорирует или отвергает убедительные доказательства бесполезности масок, даже клинические испытания, рассмотренные Кокрейном. Признавая, что «рандомизированные контролируемые исследования считаются золотым стандартом», Science Feedback отвергает Кокрейновский обзор в пользу слабых краткосрочных обсервационных исследований, которые другие исследователи жестко критиковали за ошибочную методологию и необоснованные выводы .

Есть ли лекарство от маскаголизма? «Проверщики фактов» в Science Feedback кажутся невосприимчивыми к подлинной научной обратной связи, но в Facebook должен быть кто-то, у кого есть разум, чтобы не использовать их в дальнейшем. Нынешние лидеры CDC и их помощники в СМИ, вероятно, тоже безнадежны, хотя бы потому, что им придется признать, насколько они ошибались так долго. Но у остальных из нас нет причин прислушиваться к ним. В следующий раз, когда кто-то попросит вас надеть маску, скажите, что вы уже защищены от Covid своим волшебным чучелом” (ДЖОН ТИРНИ)