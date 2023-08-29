 

За год на платформе VK Play Live состоялось более 639 тыс. прямых трансляций

29.08.2023, 16:15, Разное
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Прошедшие 12 месяцев с момента запуска стримингового сервиса VK Play Live, который увидел свет в августе прошлого года, ознаменовались различными достижениями. В этот период платформа привлекла внимание свыше 21 тыс. стримеров и зрителей, которые наслаждались более чем 111 млн часов потокового видео.

Не ограничиваясь только количественными показателями, пользователи активно взаимодействовали с платформой, отправив более 23 млн сообщений в чатах и выразив свою поддержку более чем 3 млн сердец.

Команда VK Play Live выпустила свыше 50 обновлений за год. Они добавили новые функции и инструменты для стримеров и зрителей, такие как рейды и хосты, анимированные смайлики, а также персонализированные дропсы. Одной из ключевых целей было сделать платформу максимально удобной и функциональной.

За прошедший год на платформу также перешли известные игровые стримеры, среди которых Olyashaa, HardPlay, KarmikKoala, IgorGHK, Lasqa, а также команда озвучки Anilibria и Shnumi. Отмечается, что Дмитрий Куплинов стал первым стримером, достигшим отметки в 100 тыс. подписчиков на VK Play Live.

Сводные данные и достижения, представленные на официальном сайте VK Play Live, подчеркивают успешное развитие платформы за прошедший год, а также стремление команды к постоянному улучшению и инновациям.


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