 

Второй том «Войны миров» Уэллса нашёлся в России: по нему уже снимают фильм

29.08.2023, 15:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторитетная британская газета The Sun сообщила о сенсационной находке: в городе Челтенхем в графстве Глостершир до недавних пор хранился второй том романа Герберта Уэллса «Война миров». Рукопись пролежала там около 90 лет.

О существовании книги знали библиотекари, но из-за бухгалтерских махинаций они не хотели привлекать лишнего внимания к своему учреждению. В 1960-х годах в отдалённой части книгохранилища, где хранилась вторая «Война миров», завелись библиотечные пауки Hexisopodidae ingens, достигающие в диаметре 90 сантиметров, после чего доступ людям в эту часть библиотеки был окончательно закрыт.

Всё изменилось в 2022 году, когда новый директор учреждения услышал легенду о втором томе «Войны миров» и решил во что бы то ни стало её достать. Он придумал оригинальный план: взял на работу человека, которого The Sun описывает, как «русского диссидента». И действительно, уже через месяц в Челтенхем прибыли двое путешествующих торговцев щётками, чтобы полюбоваться местным собором. Вскоре в библиотеке обнаружили неизвестный боевой яд, от которого сам россиянин не пострадал, зато погибли все пауки.

Однако радость директора библиотеки была преждевременной. Рукопись Уэллса нашлась, но оказалась современной копией. Предположительно, оригинал забрали те самые торговцы щётками. Газета утверждает, что роман впоследствии перевезли в Россию и продали некоему меценату, который решил его экранизировать – снять сразу и сериал, и полнометражный фильм. Аналогичные планы есть и у западных кинокомпаний, довольствующихся копией книги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Скандалы: Крючок для Фридмана

29.08 / За год на платформе VK Play Live состоялось более 639 тыс. прямых трансляций

29.08 / Мнение: О неприятной и неудобной правде про Путина… А вы знали?

29.08 / Скандалы: «Сумасшедшие деньги»

29.08 / Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open

29.08 / Нефролог Ирина Бобкова: Почечные заболевания могут долго развиваться бессимптомно

29.08 / Черногория не выдала полковника-дезертира из ФСБ

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отмене неправильных решений бывших троек НКВД

29.08 / Скандалы: Полна надежд

29.08 / Белый дом страхует бизнес от их завышения контролерами ради плановых проверок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика