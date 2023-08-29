Второй том «Войны миров» Уэллса нашёлся в России: по нему уже снимают фильм

Авторитетная британская газета The Sun сообщила о сенсационной находке: в городе Челтенхем в графстве Глостершир до недавних пор хранился второй том романа Герберта Уэллса «Война миров». Рукопись пролежала там около 90 лет.

О существовании книги знали библиотекари, но из-за бухгалтерских махинаций они не хотели привлекать лишнего внимания к своему учреждению. В 1960-х годах в отдалённой части книгохранилища, где хранилась вторая «Война миров», завелись библиотечные пауки Hexisopodidae ingens, достигающие в диаметре 90 сантиметров, после чего доступ людям в эту часть библиотеки был окончательно закрыт.

Всё изменилось в 2022 году, когда новый директор учреждения услышал легенду о втором томе «Войны миров» и решил во что бы то ни стало её достать. Он придумал оригинальный план: взял на работу человека, которого The Sun описывает, как «русского диссидента». И действительно, уже через месяц в Челтенхем прибыли двое путешествующих торговцев щётками, чтобы полюбоваться местным собором. Вскоре в библиотеке обнаружили неизвестный боевой яд, от которого сам россиянин не пострадал, зато погибли все пауки.

Однако радость директора библиотеки была преждевременной. Рукопись Уэллса нашлась, но оказалась современной копией. Предположительно, оригинал забрали те самые торговцы щётками. Газета утверждает, что роман впоследствии перевезли в Россию и продали некоему меценату, который решил его экранизировать – снять сразу и сериал, и полнометражный фильм. Аналогичные планы есть и у западных кинокомпаний, довольствующихся копией книги.

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