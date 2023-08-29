Мнение: О неприятной и неудобной правде про Путина… А вы знали?

Оно и правда — услышать/прочитать такое многим будет неприятно, а иным — неудобно. Однако ж, из были слова не выкинешь. Тем более, что есть и свидетели. Довольно-такие авторитетные, уважаемые и рукопожатные. они уж точно врать не станут. Наверное…

С другой стороны, эта правда многое объясняет. Не только некоторые странности в поведении нынешнего российского лидера, но и кое-что иное, что не даёт покоя пытливым умам.

А выплыло всё наружу «совершенно случайно»…

Однажды германский канцлер Олаф Шольц позвонил французскому президенту Эмманюэлю Макрону, чтобы пожаловаться на Владимира Путина. Тот, по словам немецкого руководителя, был озабочен совсем не «карающими» западными санкциями, а… поиском компромисса по Украине, где уже девятый день шла российская спецоперация.

— Вот что удручает меня больше всего, — начал Олаф Шольц. — Он [#Путин] совсем не жалуется на #санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о наших санкциях.

— Со мной тоже нет, — ответил Эмманюэль Макрон. — А что он ещё тебе сказал?

— Опять он читал лекции о своем видении Украины, — вздохнул германский канцлер. — Рассказал мне обо всех своих идеях по поиску компромисса. Он говорил о демилитаризации, денацификации. И он просил меня, чтобы #Крым признали частью России. Также просил и о независимости этих республик. В общем, ничего нового.

— Пожалуй, так, — согласился французский президент. — И это всё?

— Нет, когда я спросил его, может быть, рано или поздно состоится встреча по Украине с тобой, со мной, с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и с ним, с Путиным, он полностью не отказался. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно быть поводом для прекращения огня. Потом он говорил только о нас троих. Без Зеленского. А потом он сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом США, чтобы получить его указания. Вот и всё.

— Что ж это очень похоже на тот разговор, который у меня с ним был вчера. Я думаю, что сейчас он настроен идти до конца. Нарратив и жестокость его послания, которое прозвучало по телевидению, а также все инициативы, которые он предпринял в последние несколько часов…, вызывают серьёзную тревогу. Если говорить прямо, он стал непредсказуем.

Из этой «утечки» следует, что Владимир #Путин как минимум очень серьёзно относился к переговорам с Киевом, которые начались ещё 28 февраля, а договорённость о них была достигнута тремя днями ранее, уже на второй день спецоперации. То есть, Москва была настроена как можно скорее завершить начавшийся конфликт, пока он не перерос в полномасштабную битву. И Владимир #Путин честно пытался заручиться хотя бы минимальной поддержкой недавних «партнёров» по Минскому процессу. Но к его предложениям и немецкий, и французский лидеры остались глухи.

А ведь отнесись они к ситуации без шор и догм, «украинский кризис» мог бы прекратиться в самом зародыше. Быть может, на несколько худших для Киева условиях, чем даже за неделю до его начала, но всё равно… Не прояви европейцы политической слепоты, десятки украинских городов и посёлков не были бы разрушены, миллионам украинцев не пришлось бы спешно бежать через границу и многие тысячи человек остались бы живы.

Но Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц тогда ещё слепо верили в сокрушительную силу только что введённых санкций, а президент #США Джо Байден говорил о долларе по 200 рублей, рассказывая байки про то, как введённые Западом ограничения «сокрушают российскую экономику». Эта самонадеянность западных лидеров превратила банальный (с точки зрения истории) локальный конфликт соседей в экзистенциальный и дорого обошлась прежде всего самой Украине.

Ну а Путин-то, получается, говорил чистую правду, когда утверждал, что #Россия открыта для переговоров с самого первого дня спецоперации?

Неудобно-то как, а?

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