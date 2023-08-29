Скандалы: «Сумасшедшие деньги»

Как изменился рынок частного образования в России и СНГ

В новом учебном году в школы пойдут около двух миллионов российских первоклассников. Это, по данным Минпросвещения, на 160 тысяч человек больше, чем в 2022-м. Не все новоиспеченные школьники переступят порог государственных образовательных учреждений.

В РФ работает более тысячи частных школ, и в последнее время они набирают все большую популярность. С одной стороны, по словам опрошенных «Компанией» экспертов, родителей привлекает возможность обучения на основе индивидуального подхода. С другой — этот формат учебы иногда становится единственным выходом: многие релоканты переехали вместе с детьми. И перед ними вопрос получения образования на русском языке встал особенно остро.

На грани доступного

В турбулентный 2022 год зарубежные частные образовательные проекты, базирующиеся в РФ, свернули свою деятельность. Освободившуюся нишу довольно быстро заняли отечественные коммерческие школы.

Рынок частных школ предлагает россиянам варианты на любой кошелек, подчеркивает эксперт по развитию частного образования в России Софья Тимофеева. «У каждого человека сегодня есть выбор: воспользоваться вариантом, который предлагает государство, или рассмотреть альтернативы, — отмечает она. — В частных школах тоже есть сильное расслоение. Есть школы в Москве, которые стоят 30 тысяч рублей в месяц, есть те, что стоят 150 тысяч, а можно найти учебные заведения, где вступительный взнос более миллиона».

Средняя плата за обучение по стране составляла 60–100 тысяч рублей в месяц, в премиальном сегменте — до 250 тысяч рублей. В 2022 году цены на рынке частного образования уже выросли примерно на 20%, передает Forbes. В новом учебном году они поднимутся еще.

В среднем стоимость обучения в частных школах анонсирована на 10% выше, отмечает педагогический обозреватель, научный руководитель Нью-Йоркской лингвистической академии Михаил Шестов. По его словам, часть россиян, отслеживая динамику цен, ожидает, что частное образование вновь станет роскошью. Однако сами школы все же стремятся сделать его доступным для талантливых учеников. Например, делают скидки для отличников, призеров олимпиад и т. д. В отдельных случаях плату могут вообще не взимать, указывает Шестов.

Еще одна тенденция, наметившаяся на рынке российских частных школ, — льготы для детей участников СВО. Такую практику нельзя назвать повсеместной, однако в ряде учреждений данная мера поддержки доступна гражданам.

По словам управляющей филиала «Жемчужинка» сети частных детских садов «Мир Детства» Нелли Космыниной, некоторые частные образовательные организации столицы поднимать стоимость отказались, несмотря на инфляцию. Причиной этого стало стремление поддержать население. Причем, подчеркнула она, эта тенденция характерна как для дошкольных учреждений, так и для школ.

«Частное образование — не всегда образование для обеспеченных людей. Сегодня многие организации стремятся сделать его более доступным», — заявила Космынина, отметив, что имеющие лицензии и аккредитацию образовательные учреждения также получают поддержку от государства, что позволяет внедрять особые социальные программы.

Отдельно, по мнению эксперта, на рост популярности частного образования повлияла возможность использования материнского капитала для оплаты услуг. Тратить маткапитал на учебу можно и в детских садах, и в школах. Причем платить за учебу в частных российских школах по-прежнему готовы и иностранные граждане. В основном речь идет о мигрантах из стран СНГ.

Вынужденная мера

Одной из причин роста спроса на частные образовательные услуги, по словам Тимофеевой, является дефицит мест в госучреждениях: классы нередко оказываются переполнены. Частные же школы формируют небольшие группы, до десяти человек, что позволяет педагогам найти индивидуальный подход к ученику.

С ее мнением согласен Шестов. Он обращает внимание на разделение государственных школ на условно элитные и обычные. «Для поступления в хорошую государственную школу подчас необходимо сдавать экзамены — как при поступлении в институт и университет. Конкурс может быть до 15 человек на место», — обращает внимание эксперт.

Свою роль играет и тревожность родителей младшеклассников, которая особенно усилилась на фоне потери контакта со школой, полагает Тимофеева.

«Раньше была возможность зайти в класс, узнать, как у ребенка дела, получить обратную связь от педагога, а сейчас попасть в здание в обычный день родитель не может. Ты приводишь ребенка, отдаешь учителям и больше не контролируешь процесс. В частных школах родители ожидают индивидуального подхода и необходимого ребенку внимания», — пояснила она.

По словам Тимофеевой, в этом году на рынке коммерческих образовательных услуг наметилась необычная тенденция: все большим спросом пользуются семейные классы в центрах дополнительного образования. «Если раньше школа обязательно была отдельно стоящим зданием, то сегодня небольшой класс может быть в любом детском учреждении. Владельцы детских центров оборудуют помещение, приглашают педагогов и проводят занятия. И родители охотно отдают детей в такие семейные классы», — заявила собеседница «Компании». Причем такое обучение может стать полноценной заменой начальной школы, поскольку некоторые детские центры получают необходимые для этого лицензии.

Центром притяжения в сфере частного образования, по мнению экспертов, остаются Москва и Санкт-Петербург. В регионах рынок развит куда слабее, однако предложения все же имеются, и цены в этом случае будут куда демократичнее.

Популярность частных школ продолжает расти еще и потому, что обучение в них продолжает восприниматься как нечто более престижное, убежден Шестов.

«С точки зрения родителей, в частных школах качество обучения выше, а дисциплина — лучше. Однако не стоит забывать, что в частные школы обычно переходят преподаватели из общеобразовательных. Это те же самые люди с той же самой подготовкой. Если педагог умеет обучать, он будет качественно обучать и в частной школе, и в государственной. Родителям кажется, что внешний порядок и дисциплина располагают к лучшим результатам, но это в некотором роде мираж», — полагает эксперт.

По его мнению, реальным преимуществом частных школ можно назвать более высокую материальную обеспеченность. Высока вероятность того, что коммерческая образовательная организация будет лучше оснащена технически, чем бюджетная. «Но сама преподавательская работа находится на таком же уровне, что и в общеобразовательных школах», — подчеркивает Шестов.

Эмиграционный бум

Массовый отъезд россиян за границу, случившийся в 2022 году, существенно изменил положение на рынке частных образовательных учреждений в странах СНГ. Возросший спрос закономерно спровоцировал рост цен. Так, в популярной у российских релокантов Грузии стоимость обучения в частных школах в 2022–2023 учебном году в среднем составляла 6,5 тысячи лари в год (около 2,5 тысячи долларов). В новом учебном году цены могут увеличиться на 5–10%, пишет Sputnik Грузия. Во многих школах регистрация новых учеников была закрыта еще весной. А некоторые учреждения приняли решение о покупке нового помещения, чтобы принять больше учеников.

Аналогичным образом, по словам Тимофеевой, ситуация обстоит в Армении, Киргизии и Узбекистане. Стоимость обучения в частных учреждениях этих стран существенно выросла, особенно в тех школах, где уроки ведутся на русском языке.

Однако текущий наплыв российских учеников в частных школах СНГ куда меньше реального числа детей, проживающих за границей, утверждает Шестов. Причина заключается в том, что частные иностранные школы не могут выдать аттестат российского образца, поскольку у них нет соответствующей аккредитации. Для родителей, планирующих вернуться в РФ в ближайшие годы, этот аспект становится решающим. Поэтому их дети учатся в российских частных школах онлайн.

На эту тенденцию указала и Тимофеева. «Популярность онлайн-школ очень выросла. Ребенок может находиться в ОАЭ, Армении или Узбекистане, но учиться дистанционно в школе, расположенной на территории России. А если говорить о дошкольниках, то иногда их начинают обучать как билингвов, где русский язык идет как иностранный», — заявила эксперт.

Еще один важный аспект, делающий онлайн-обучение в российских школах привлекательным для тех, кто находится за границей, — демократичная стоимость, подчеркивает Шестов. Это особенно актуально для россиян, эмигрировавших в Европу или США. По данным эксперта, стоимость обучения в американских частных школах выше примерно в два раза: один час занятий будет стоить 20–25 долларов. Однако оплата в основном годовая, обращает внимание Шестов.

«В среднем выходит 40–45 тысяч долларов в год, 3 тысячи долларов в месяц. По сути, это цены университетского образования. Сумасшедшие деньги», — утверждает специалист.

Кроме того, по словам Шестова, вопреки расхожему стереотипу, в западных школах качество образования существенно ниже. «Хорошее обучение можно получить лишь в случае, если это какая-то военизированная школа или христианская, где делается упор на порядок и дисциплину. А там, где дети во время занятий на лужайке сидят, обучение идет очень слабое. Намного слабее того, что ведется у нас», — заключил Шестов.

Валентина Аверьянова

Оригинал материала: “Компания”