 

Нефролог Ирина Бобкова: Почечные заболевания могут долго развиваться бессимптомно

29.08.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нефролог Ирина Бобкова пояснила о важности раннего выявления заболеваний почек. Она предупредила, что желательно обнаруживать заболевания до появления внешних симптомов.

Первичные почечные заболевания не всегда сопровождаются яркими клиническими проявлениями и могут длительное время протекать бессимптомно. Однако внешние признаки, такие как отеки, кровь в моче и повышение артериального давления, часто отсутствуют, как пояснила доктор Бобкова. Боль в спине связана лишь с некоторыми почечными заболеваниями, хотя обычно считается, что она является одним из явных индикаторов почечных проблем. По мнению специалистки, этому симптому придается излишнее значение, поскольку боли в пояснице могут быть вызваны различными причинами, не обязательно связанными с почками.

«Боль в пояснице характерна только для узкого круга почечных патологий: острого пиелонефрита, мочекаменной болезни, острого гломерулонефрита, поликистозной болезни почек, опущения или тромбоза почки», – подчеркнула врач-нефролог.

Бобкова добавила, что существуют группы риска, включая людей с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, хроническими сердечными нарушениями, проблемами с печенью и пожилых людей. Специалистка рекомендует этой категории проводить скрининг для выявления хронических почечных заболеваний.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open

29.08 / Черногория не выдала полковника-дезертира из ФСБ

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отмене неправильных решений бывших троек НКВД

29.08 / Скандалы: Полна надежд

29.08 / Белый дом страхует бизнес от их завышения контролерами ради плановых проверок

29.08 / Наиболее пострадавшие от пожаров лесные массивы засадят цифровыми деревьями

29.08 / Мнение: Украинские корни

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция готова поддержать интервенцию в Нигер

29.08 / Скандалы: Монетный уклад

29.08 / Деловая «двадцатка» обсудила, как сохранить глобальную торговлю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика