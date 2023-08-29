Нефролог Ирина Бобкова: Почечные заболевания могут долго развиваться бессимптомно

Нефролог Ирина Бобкова пояснила о важности раннего выявления заболеваний почек. Она предупредила, что желательно обнаруживать заболевания до появления внешних симптомов.

Первичные почечные заболевания не всегда сопровождаются яркими клиническими проявлениями и могут длительное время протекать бессимптомно. Однако внешние признаки, такие как отеки, кровь в моче и повышение артериального давления, часто отсутствуют, как пояснила доктор Бобкова. Боль в спине связана лишь с некоторыми почечными заболеваниями, хотя обычно считается, что она является одним из явных индикаторов почечных проблем. По мнению специалистки, этому симптому придается излишнее значение, поскольку боли в пояснице могут быть вызваны различными причинами, не обязательно связанными с почками.

«Боль в пояснице характерна только для узкого круга почечных патологий: острого пиелонефрита, мочекаменной болезни, острого гломерулонефрита, поликистозной болезни почек, опущения или тромбоза почки», – подчеркнула врач-нефролог.

Бобкова добавила, что существуют группы риска, включая людей с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, хроническими сердечными нарушениями, проблемами с печенью и пожилых людей. Специалистка рекомендует этой категории проводить скрининг для выявления хронических почечных заболеваний.