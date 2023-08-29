 

Черногория не выдала полковника-дезертира из ФСБ

29.08.2023, 14:20, Разное
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Черногория официально отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина Власти страны заявили, что Сенину предоставлено политическое убежище в связи с тем, что в РФ экс-офицера ФСБ преследуют по политическим мотивам: у него якобы обнаружились украинские корни и он осуждает проведение спецоперации РФ в Украине.

Об отказе стало известно сегодня в ходе судебного заседания в 235-м гарнизонном военном суде, где заочно рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника инспекторского управления кадровой службы ФСБ, которому грозит до 7 лет колонии по ст. 338 УК (дезертирство).Сенин исчез еще в феврале 2017 года, опасаясь ареста в рамках расследования уголовного дела в отношении своего друга, родственника и земляка из Ростова-на-Дону, того самого полковника МВД Дмитрия Захарченко.

отсюда

Источник: Новая газета


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