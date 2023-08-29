 

Рупор кремлевской пропаганды: Об отмене неправильных решений бывших троек НКВД

29.08.2023, 14:00, Разное
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Приказ Лаврентия Павловича Берия об отмене неправильных решений бывших троек НКВД.
Именно при Берия еще до Великой Отечественной Войны началась реальная работа по пересмотру перегибов репрессий периода ежовщины, а отнюдь не при Хрущеве.

Архив – ГАСО. Ф. Р-3286. Оп. 1. Д. 4. Л. 110-110 об
Цинк – https://istmat.org/node/68247 (там же можно в PDF скачать)

Одно из важных решений, которое легло в основу Бериевской амнистии 1939-1940 сопровождающейся массовым пересмотром приговоров 1937-1938 годов и началом процесса реабилитации незаконно репрессированных граждан и восстановлением социалистической законности.
По факту, мы видим, что процесс был запущен при Сталине, ошибки при проведении репрессий государством очень даже признавались и исправлялись. Многие виновники незаконных репрессий были наказаны, начиная с Ежова и руководства НКВД.

Источник: Colonel Cassad


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