Рупор кремлевской пропаганды: Об отмене неправильных решений бывших троек НКВД

Приказ Лаврентия Павловича Берия об отмене неправильных решений бывших троек НКВД.

Именно при Берия еще до Великой Отечественной Войны началась реальная работа по пересмотру перегибов репрессий периода ежовщины, а отнюдь не при Хрущеве.

Архив – ГАСО. Ф. Р-3286. Оп. 1. Д. 4. Л. 110-110 об

Цинк – https://istmat.org/node/68247 (там же можно в PDF скачать)

Одно из важных решений, которое легло в основу Бериевской амнистии 1939-1940 сопровождающейся массовым пересмотром приговоров 1937-1938 годов и началом процесса реабилитации незаконно репрессированных граждан и восстановлением социалистической законности.

По факту, мы видим, что процесс был запущен при Сталине, ошибки при проведении репрессий государством очень даже признавались и исправлялись. Многие виновники незаконных репрессий были наказаны, начиная с Ежова и руководства НКВД.

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