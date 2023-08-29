Рупор кремлевской пропаганды: Эрдоган приедет в Россию

Эрдоган приедет в Россию

Ожидаемые события.

1. Турция после августовских торгов, была вынуждена согласиться на то, что следующие переговоры Путина и Эрдогана пройдут в России, а не в Турции, несмотря на то, что турки 2 месяца давали понять, что хотели бы, чтобы Путин в августе приехал в Турцию. Россия же не спешила идти туркам на встречу, выдвигая встречные условия. В итоге, Эрдоган был вынужден отказаться от первоначального плана и согласился на визит в Россию, который должен состояться в сентябре. Переговоры пройдут в Москве или в Сочи.

2. Основной темой переговоров будет вопрос зерновой сделки. Турецкие СМИ заявляют, что турки собираются предложить "новую формулу", что означает, что и Турция окончательно отказалась от восстановления зерновой сделки в прежнем виде. Поэтому и готовятся новые предложения для некой новой сделки, условия которой пока не озвучиваются. По всей видимости турки рассчитывают обсудить ее параметры во время переговоров Путина и Эрдогана. С турецкой стороны активно работает по этой линии глава МИД Хакан Фидан (ранее занимал пост главы турецкой разведки)

3. Помимо зерновой сделки, будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования (а также потенциальной встречи Путина, Эрдогана и Асада), торговые отношения между Россией и Турцией и т.д. Вероятность новых договоренностей между РФ и Турцией в ближайшие 1-2 месяца достаточно высока.

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