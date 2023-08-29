iPhone 14 Pro Max стал лидером среди смартфонов 2023 года

В первой половине 2023 года наиболее востребованным смартфоном оказался iPhone 14 Pro Max, по версии аналитической компании Omdia.

Флагманский смартфон Apple iPhone 14 Pro Max возглавил список продаж, разойдясь тиражом в количестве 26,5 миллионов экземпляров. Вторую строчку занял iPhone 14 Pro, разошедшийся в объеме 21 миллион экземпляров, а третье место досталось iPhone 14 с результатом в 16,5 миллиона экземпляров. На четвертом месте расположился iPhone 13 с продажами в 15,5 миллионов экземпляров.

Следующее в списке – бюджетный Samsung Galaxy A14, с результатом в 12,4 миллиона экземпляров. За ним следуют флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra, который приобрели 9,6 миллионов пользователей, а также более доступные варианты: Galaxy A14 5G (9 миллионов), A54 5G (8,8 миллионов) и A34 5G (7,1 миллионов).

Десятку самых популярных смартфонов закрывает iPhone 11, выпущенный еще в 2019 году, который до сих пор привлекает пользователей своим соотношением цены и качества. Его продажи достигли 6,9 миллионов. В общей сложности за первое полугодие 2023 года компания Apple продала более 86 миллионов смартфонов.