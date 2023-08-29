Почти полностью российский SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре успешно завершился первый полет опытного российского ближнемагистрального самолета SJ-100, созданного производственным центром ПАО «Яковлев». Информацию об этом предоставила пресс-служба Минпромторга РФ.

Продолжительность полета составила 54 минуты, в течение которых самолет развивал скорость до 343 км/ч и поднимался на высоту до 3 км. Управление воздушным судном осуществляли опытные летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев. Также на борту присутствовал инженер-испытатель Денис Велижанин.

Были проведены проверки характеристик устойчивости в воздухе, управляемости, а также выполнены сложные маневры, включая “посадку на облако” и заход на посадку с последующим отходом на второй круг.

Проведенные испытания подтвердили надежную работу всех основных систем отечественного самолета. Минпромторг подчеркнул высокую степень управляемости и устойчивости лайнера в воздушном пространстве.

Следует отметить, что 13 августа появилась информация о намерении РФ и Белоруссии начать совместное создание пассажирского самолета. Кроме того, объединенная авиационная корпорация (ОАК) планирует выпустить 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet к 2026 году.