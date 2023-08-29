“Мнение наркоманок не интересует” – сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой

В свое время Виктория Боня считалась одной из самых обсуждаемых участниц “Дома-2”. Телестройку модель давно покинула, но интерес публики к ней никуда не исчез. Многие по-прежнему пристально следят за социальными сетями ведущей и обсуждают происходящее в ее жизни. Благо обсуждать всегда есть что.

Недавно Виктория сообщила, что собирается делать новую пластику. Изменить свою внешность блогерша захотела у американского пластического хирурга, который преображал знаменитую на весь мир модель Беллу Хадид. На днях процедура была проведена, и теперь фанаты ждут, когда ведущая наконец сможет показать результат.

Впрочем, большую часть публики интересует не столько новое лицо модели, сколько старое. Перед операцией хирург опубликовал в своем аккаунте снимки пациентки без макияжа и фильтров. Многие были шокированы, увидев явные возрастные изменения на лице Виктории, а некоторые и вовсе принялись ее критиковать. В их числе оказалась и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева.

Брюнетка указала на ложь бывшей участницы “Дома-2”, которая вскрылась благодаря публикациям американского врача. Хирург написал, что его пациентка делала уже несколько операций, хотя Боня ранее вмешательства отрицала. Мамаева осудила звезду за вранье и предположила, что та разрешила раскрыть всю правду ради бесплатной операции.

“Как-то страшно стареть. История, когда за бартер пришлось выложить все карты. А как же массаж?”, – заявила Алана Мамаева.

Виктория Боня не стала пропускать едкие комментарии брюнетки мимо ушей и ответила на критику. Звезда “Дома-2” объяснила, что в Америке не распространена практика услуг по бартеру. Поэтому модель заплатила за операцию и сама разрешила опубликовать фото. А слова Мамаевой, судя по всему, Боню не задели. Телеведущая дала понять, что ранее даже не знала о существовании девушки.

“А кто такая Алана Мамаева? Я таких не знаю. Меня мнение наркоманок не интересует”, – высказалась Виктория Боня.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян.