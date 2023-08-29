Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

Накануне на просторах Интернета появился жуткий ролик. На кадры попал момент, как стая из агрессивных псов бежит за мальчиком по безлюдному месту на пляже. Десять собак окружили плачущего и кричащего мальчика, который был совершенно один, и загнали его ближе к воде. К счастью, именно это помогло ребенку защититься.

Спасаясь от животных школьник зашел в море. Вода отпугнула бродячих псов, и уже через несколько секунд они ушли, оставив мальчика в покое. Как уточняет URA.ru, кадры случившегося снял и опубликовал в Сеть один из очевидцев. Судя по расстоянию, с которого было снято видео, человек находился слишком далеко, поэтому не смог помочь ребенку.

Многие пользователи переживали о том, что стало со школьником, когда камера выключилась. Как удалось выяснить СМИ, мальчика доставили в больницу. Ребенка успели укусить один раз, кроме того, он получил ссадины и царапины. Также источник уточняет, что собак удалось отловить.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что спасение уличными собаками своего друга попало на видео.