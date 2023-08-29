 

Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

29.08.2023, 8:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне на просторах Интернета появился жуткий ролик. На кадры попал момент, как стая из агрессивных псов бежит за мальчиком по безлюдному месту на пляже. Десять собак окружили плачущего и кричащего мальчика, который был совершенно один, и загнали его ближе к воде. К счастью, именно это помогло ребенку защититься.

Спасаясь от животных школьник зашел в море. Вода отпугнула бродячих псов, и уже через несколько секунд они ушли, оставив мальчика в покое. Как уточняет URA.ru, кадры случившегося снял и опубликовал в Сеть один из очевидцев. Судя по расстоянию, с которого было снято видео, человек находился слишком далеко, поэтому не смог помочь ребенку.

Многие пользователи переживали о том, что стало со школьником, когда камера выключилась. Как удалось выяснить СМИ, мальчика доставили в больницу. Ребенка успели укусить один раз, кроме того, он получил ссадины и царапины. Также источник уточняет, что собак удалось отловить.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что спасение уличными собаками своего друга попало на видео.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Из-за «проклятия 35» в КНР резко вырос уровень безработицы

29.08 / “28 предложений – не предел”: почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин

29.08 / Из мозга австралийки извлекли живого 8-сантиметрового червя, который паразитирует лишь на змеях

29.08 / В ООН призвали Кремль отменить закон о дискредитации армии

29.08 / День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября

29.08 / Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве

29.08 / “Встретила своего человека” – нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну

29.08 / Парализованные могут говорить с близкими через аватар

29.08 / Китай испытывает самую мощную в мире пушку Гаусса

29.08 / Установлено,что беспилотные автомобили с трудом распознают детей и темнокожих пешеходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика