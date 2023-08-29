Из мозга австралийки извлекли живого 8-сантиметрового червя, который паразитирует лишь на змеях

У гражданки Австралии, которая жаловалась на боли в животе, понос, а также расстройство памяти и депрессию, в мозгу был обнаружен живой 8-сантиметровый червь-паразит.

Это первый случай в истории медицины, когда данный червь обнаружен в организме человека. Обычно он паразитирует на крупных змеях и считалось, что для человека он не опасен. “О Боже мой, вы не поверите, что я только что обнаружил в мозгу этой женщины – он живой и извивается”, – сказал нейрохирург Хари Прия Банди из больницы Канберры, когда звонил своему коллеге врачу-инфекционисту Санджаи Сенанаяке.

Неназванная 64-летняя женщина поступила в больницу юго-восточной части штата Новый Южный Уэльс в конце января 2021 года. Она жаловалась на длительные (три недели) боли в животе и понос, а также на кашель, озноб и сильное ночное потоотделение. Врачи долго пытались ее лечить, но к 2022 году к ее симптомам лишь прибавились новые – регулярная забывчивость и депрессия. Тогда ее наконец отправили в больницу Канберры, чтобы ей там сделали магнитно-резонансную томографию мозга. И там нейрохирурга ждал большой сюрприз – живой и активный червь-паразит. “Нейрохирург, конечно, не думал, что увидит такое, когда шел на эту процедуру.

Нейрохирурги регулярно имеют дело с инфекциями в мозге, но подобное открытие случается раз в карьере. Никто не ожидал обнаружить такое”, – говорит инфекционист Санджаи Сенанаяке. Все квалифицированные врачи больницы тут же собрались на совещание и стали обсуждать что это за вид глиста и как можно помочь пациентке. Им пришлось листать специальные книги, чтобы найти тот вид червя, который засел в мозгу женщины, но даже это не помогло. “Мы обратились к учебникам, изучая различные виды круглых червей, которые могут вызывать неврологические инвазии и заболевания”, – говорит Сенанаяке. Когда поиски оказались бесплодными, врачи обратились за помощью к сторонним экспертам.

“Канберра – маленькое место, поэтому мы отправили червя, который был еще жив, прямо в лабораторию ученого из CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований), у которого был большой опыт работы с паразитами. Он просто посмотрел на нашего червя и сказал: “О боже мой, это же Ophidascaris robertsi”. Ophidascaris robertsi – круглый червь-паразит, обычно встречающийся в организме змей семейства питонов. И пациент больницы в Канберре оказался первым в мире случаем обнаружения данного паразита в человеческом теле.

Ковровый питон – обычный носитель паразитов Ophidascaris robertsi По предположению Сенанаяке, пациентка заразилась данным червем когда собирала травы у местного озера, где обитают ковровые питоны. Скорее всего местную разновидность шпината. На шпинат яйца червя могли попасть вместе с фекалиями питона и пациентка заразилась, когда плохо помыла шпинат перед едой. Сенанаяке считает, что другие черви, помимо того, что засел в мозгу, могли попасть в другие внутренние органы, к примеру в печень. Что и вызвало у пациентки расстройство кишечника и боли в животе. Ей с большой осторожностью подобрали специальные лекарства, чтобы убить этих червей, следя, чтобы эти сильнодействующие средства не повредили мозгу и другим органам. Пациентка стойко перенесла медикаментозное лечение.

“Эта бедная пациентка была такой мужественной и замечательной. Никто ведь не хочет быть первым пациентом в мире с червем-паразитом питонов в теле, и мы действительно снимаем перед ней шляпу”. По словам Сенанаяке, после проведенной операции на мозге пациентка выздоравливает, хотя все еще находится под наблюдением в больнице. Врачи сейчас проверяют не был ли у нее сильно ослабленный иммунитет, из-за чего данный вид червей смог закрепиться в ее организме.