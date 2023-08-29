 

День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября

29.08.2023, 6:03, Новости дня
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Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в первый день осени. По словам специалиста информационного портала “Метеоновости” Татьяны Поздняковой, дождь на школьной линейке не прогнозируется.

В первый день осени, по прогнозам метеорологов, погода будет благоприятствовать проведению Дня знаний. Так, температура воздуха составит 17-18 градусов тепла, что достаточно комфортно для детей и взрослых, дождя не ожидается, передает “Царьград”.

По словам эксперта, в последние дни августа в Москве будет очень тепло. Так, например, 31 августа температура в дневное время может достигать 25 градусов выше ноля, 1 сентября дневные показатели будут несколько ниже.


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