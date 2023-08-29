 

“Встретила своего человека”: нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну

29.08.2023, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Клава Кока – артистка с большой армией фанатов и одна главных из любимиц молодежи. Несмотря на громкую популярность, ей каким-то образом всегда удавалось разделять работу и личную жизнь. В результате любовные дела певицы долгое время оставались загадкой для ее многочисленной аудитории. Однако сейчас знаменитость решилась нарушить свое правило.

Не так давно стало известно, что артистка приняла участие в шоу “Сердце Клавы”. Но в отличие от своей предшественницы Насти Ивлеевой, которая стала героиней прошлого сезона проекта и в итоге не задержалась в отношениях с финалистом, Клаве Коке удалось обрести там свою любовь. Певица объявила радостную новость в своем блоге и с тех пор буквально не перестает светиться от счастья.

За последнее время в блоге исполнительницы появилось уже несколько кадров, на которых запечатлены то руки ее возлюбленного, то его тень. Однако личность избранника звезда пока по понятным причинам не раскрывает. Впрочем, ждать ее поклонникам осталось совсем недолго. В этот вторник, 29 августа, нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну в первом выпуске шоу. О том, что программа выйдет в эфир, знаменитость объявила в своем телеграм-канале.

“Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете – я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак”, – процитировали исполнительницу URA.ru.

Впрочем, чтобы узнать, кто из всех участников окажется тем самым, придется дождаться финала. Как известно, на сердце певицы претендовали 26 мужчин самых разных профессий. Однако очаровать и покорить ее смог только один из них.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что
оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям

28.08 / Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?

28.08 / ERR – эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа

28.08 / В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

28.08 / В Москве на ВДНХ загорелось здание

28.08 / Hill – «когда, если не сейчас?» — республиканцы задумались об импичменте Байдену

28.08 / За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

28.08 / Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

28.08 / Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

28.08 / Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика