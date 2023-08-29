 

Парализованные могут говорить с близкими через аватар

29.08.2023, 2:00, Разное
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Парализованная канадка заговорила через цифровой аватар. Эта невероятная история показывает, что технологии могут сделать невозможное возможным. Цифровой аватар – это компьютерная программа, которая позволяет людям, потерявшим способность говорить, выражать свои мысли и эмоции с помощью искусственного интеллекта.

Для этой канадки это стало настоящим прорывом, который вернул ей часть коммуникационной свободы. Благодаря цифровому аватару она снова может общаться с окружающими и делиться своими мыслями и чувствами. Это пример того, как технологии могут помочь людям преодолеть физические ограничения и обрести новые возможности для самовыражения.

 


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