 

Китай испытывает самую мощную в мире пушку Гаусса

29.08.2023, 0:48, Разное
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В Китайской Народной Республике недавно прошли испытания самой мощной пушки Гаусса. Это событие вызвало огромный интерес у международного сообщества и стало поводом для дальнейших дебатов о военной мощи Китая. Пушка Гаусса, основанная на принципе электромагнитного ускорения, способна выстреливать снаряды с невероятной скоростью и точностью.

Ее возможности вызывают восторг и тревогу одновременно. С одной стороны, такое оружие может значительно усилить оборонные возможности Китая и обеспечить его лидерство в мировой военной арене. С другой стороны, возникают опасения относительно его использования и последствий для международной безопасности.


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