Установлено,что беспилотные автомобили с трудом распознают детей и темнокожих пешеходов

Беспилотные автомобили – это безусловно инновационное достижение в автомобильной индустрии, однако недавние исследования показали, что у таких автомобилей могут возникать проблемы с распознаванием детей и темнокожих пешеходов. Эта проблема вызывает серьезные опасения, поскольку некорректное распознавание может привести к несчастным случаям на дорогах.

Например, дети могут быть неуловимыми для системы распознавания из-за их небольшого роста или отличительных особенностей внешности. Темнокожие пешеходы, в свою очередь, могут быть неправильно идентифицированы из-за особенностей алгоритмов распознавания, которые в основном разрабатываются с учетом более светлой кожи. Эти проблемы требуют немедленного решения, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.