 

Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям

28.08.2023, 23:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

“Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений”, — цитирует Полуэктова URA.ru. Эксперт отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?

28.08 / ERR – эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа

28.08 / В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

28.08 / В Москве на ВДНХ загорелось здание

28.08 / Hill – «когда, если не сейчас?» — республиканцы задумались об импичменте Байдену

28.08 / За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

28.08 / Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

28.08 / Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

28.08 / Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила

28.08 / Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика