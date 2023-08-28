Ученые обнаружили идеальную температуру для снижения риска инсульта и хорошего сна

Учеными была проведена серия исследований, целью которых было определение идеальной температуры для хорошего сна и снижения риска инсульта. И, оказывается, существует оптимальная температура, которая помогает нам спать лучше и одновременно уменьшает вероятность развития серьезных заболеваний.

Исследования показали, что идеальная температура для сна составляет около 18-20 градусов Цельсия. При такой температуре наш организм находится в оптимальном состоянии, что способствует глубокому и качественному сну. Это связано с тем, что при низкой температуре организму легче расслабиться и отдохнуть, а также снижается вероятность возникновения инсульта. Поэтому, если вы хотите получить максимум пользы от своего сна и защитить себя от опасных заболеваний, регулируйте температуру в вашей спальне и следите за тем, чтобы она не превышала 20 градусов.