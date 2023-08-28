 

Мумии сотен пчел фараоновского периода найдены в Португалии

28.08.2023, 21:05, Разное
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Сотни мумифицированных пчел, датирующихся временем фараонов, были обнаружены на территории Португалии. Это захватывающее открытие открывает новые горизонты в изучении древних цивилизаций и их связей с различными регионами мира. Каким образом эти маленькие насекомые оказались так далеко от своего исторического места обитания?

Ответ на этот вопрос может лежать в торговых путях и культурных обменах, которые происходили между Египтом и Португалией в древности. Возможно, пчелы играли важную роль в религиозных или медицинских обрядах тех времен, и их присутствие в Португалии говорит о тесных связях между этими двумя древними цивилизациями. Это открытие подтверждает, что история нашего мира полна загадок и неожиданных связей, и каждое новое открытие открывает нам новые главы прошлого.


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