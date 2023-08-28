Мумии сотен пчел фараоновского периода найдены в Португалии

Сотни мумифицированных пчел, датирующихся временем фараонов, были обнаружены на территории Португалии. Это захватывающее открытие открывает новые горизонты в изучении древних цивилизаций и их связей с различными регионами мира. Каким образом эти маленькие насекомые оказались так далеко от своего исторического места обитания?

Ответ на этот вопрос может лежать в торговых путях и культурных обменах, которые происходили между Египтом и Португалией в древности. Возможно, пчелы играли важную роль в религиозных или медицинских обрядах тех времен, и их присутствие в Португалии говорит о тесных связях между этими двумя древними цивилизациями. Это открытие подтверждает, что история нашего мира полна загадок и неожиданных связей, и каждое новое открытие открывает нам новые главы прошлого.