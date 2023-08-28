 

Человек с кувалдой

28.08.2023, 21:00, Разное
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Политический триллер. Сценарная заявка на мини-сериал.

Сценарная заявка на горизонтальный мини-сериал (законченная история на 16 серий по 42 минуты).

Петр Саруханов / «Новая газета»

Референс

  • «Лицо со шрамом», 1983, Брайан Де Пальма

    • Целевая аудитория — зрители с доходами от 40 000 рублей, +18. Главный интерес аудитории — чужие деньги: наблюдение за ростом богатства необразованного бедного персонажа с нуля до невероятных размеров.

    Тэглайн

    Груз 220 — мы вместе! Кровь, Деньги, Кувалда.

    Логлайн

    Отсидевший грабитель после распада СССР начинает бизнес в сфере питания, опираясь на навыки, усвоенные на зоне. В итоге он становится доверенным лицом президента. Карьера вне морали и правил: за 25 лет он создает частную армию, империю СМИ, наконец, входит в ряд самых влиятельных людей России. Психика не выдерживает, в борьбе кланов он поднимает руку на хозяина и становится во главе вооруженного мятежа. Разгром, крах.

    Аннотация

    Монохром, кадры хроники: 29.06.2023 — встреча в Кремле президента РФ с Пригожиным и 35 командирами ЧВК «Вагнер». Решается судьба разгромленных мятежников. За кадром — официальное сообщение о событии (голос Пескова).

    Действие переносится в 20 марта 1980 года: групповое вооруженное ограбление, юный, но уже судимый Пригожин душит женщину. Далее на 16 серий раскладывается содержание документов и материалов, опубликованных в «Новой газете» с 1 сентября 2011 по 7 июля 2023 года следующими сотрудниками: Антонина Асанова, Дарья Бурлакова, Катя Бонч-Осмоловская, Татьяна Васильчук, Александра Гармажапова*, Никита Гирин, Ирина Гордиенко, Ирина Долинина*, Иван Жилин, Сергей Канев, Денис Коротков, Алеся Мароховская*, Ирек Муртазин, Нина Петлянова, Александр Панов, Юлия Полухина, Ирина Тумакова*, Юрий Сафронов, Павел Фельгенгауэр, Ирина Халип, Диана Хачатрян, Валерий Ширяев, Артем Щенников, редакция, отдел расследований «Новой газеты», дата-отдел «Новой газеты».

    Взлет и падение бизнес-империи Пригожина. Он одаренный организатор и показан через установление коррупционных связей в руководстве Петербурга и России, в силовых органах. На каждую серию по два поворотных пункта сюжета:

  • молодость героя, постоянная готовность к риску, неадекватность реакций и жестокость, двуличие и воровское воспитание, таланты, харизма, упорство, эгоцентризм;

  • знакомства в мэрии Петербурга, знакомства в ФСО;

  • наглые и удачные предложения откатов, все новые и новые контракты;

  • выход на чиновников и рынки Москвы, выход на окружение президента;

  • допуск к питанию первых лиц, деликатные задания ФСО;

  • получение контрактов от Минобороны, вступление в кабинеты министров;

  • слежка за журналистами и их травля, покупка своих СМИ, пропагандистские усилия в борьбе политических кланов (героя захватывает ощущение всемогущества);

  • рост личного благосостояния, роскошь (герой причастился к миру дворцов и яхт), начало процесса распада личности;

  • Сирия, поражение от Пентагона, кувалда, отрезанные головы, расчлененка;

  • африканская эпопея, бриллианты и золото, убийство российских журналистов;

  • СВО — рост частной армии Пригожина, табличка на фасаде дома 7 по набережной Лейтенанта Шмидта: «Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК «Вагнер» на Донбасс»;

  • «вор в законе» Шакро Молодой под обещание УДО дает добро на вербовку зэков на фронт, поездки по зонам;

  • пик могущества, начало конфликта с Минобороны;

  • конфликт с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым. «Шойгу, где, …, снаряды?!»;

  • мятеж, поражение;

  • ликвидация отдельных частей империи Пригожина, уход в Белоруссию;

  • объятый пламенем самолет падает в Тверской области.

    • Герои

    Все герои — реально действующие политики, чиновники, генералы, уголовные авторитеты и бизнесмены России, около 50 персонажей. Они вступают в отношения с главным героем через центральный вопрос. Весь сериал Пригожин утверждает правила воровской этики.

    Центральный вопрос обновляется и поднимается на новую высоту каждую серию: до какого уровня власти и богатства можно подняться исключительно на механизмах коррупции, без образования, культуры, семейной поддержки и связей, в чуждой среде?

    В конце герои присутствуют при крахе Пригожина и крахе новой русской мечты.

    Героев-антагонистов в сериале нет.

    Бюджет

    Не менее половины годового дохода всех бизнесов Евгения Пригожина в 2022 году. Действие разворачивается в разных городах и странах, для съемки арендуются самолеты, яхты, виллы, дворцы, поезда, создаются интерьеры АП и Кремля. Батальные сцены. Актеры — из самых востребованных.

    * Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

    Источник: Новая газета


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