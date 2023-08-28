Человек с кувалдой

Политический триллер. Сценарная заявка на мини-сериал.

Сценарная заявка на горизонтальный мини-сериал (законченная история на 16 серий по 42 минуты).

Петр Саруханов / «Новая газета»

Референс

«Лицо со шрамом», 1983, Брайан Де Пальма

Целевая аудитория — зрители с доходами от 40 000 рублей, +18. Главный интерес аудитории — чужие деньги: наблюдение за ростом богатства необразованного бедного персонажа с нуля до невероятных размеров.

Тэглайн

Груз 220 — мы вместе! Кровь, Деньги, Кувалда.

Логлайн

Отсидевший грабитель после распада СССР начинает бизнес в сфере питания, опираясь на навыки, усвоенные на зоне. В итоге он становится доверенным лицом президента. Карьера вне морали и правил: за 25 лет он создает частную армию, империю СМИ, наконец, входит в ряд самых влиятельных людей России. Психика не выдерживает, в борьбе кланов он поднимает руку на хозяина и становится во главе вооруженного мятежа. Разгром, крах.

Аннотация

Монохром, кадры хроники: 29.06.2023 — встреча в Кремле президента РФ с Пригожиным и 35 командирами ЧВК «Вагнер». Решается судьба разгромленных мятежников. За кадром — официальное сообщение о событии (голос Пескова).

Действие переносится в 20 марта 1980 года: групповое вооруженное ограбление, юный, но уже судимый Пригожин душит женщину. Далее на 16 серий раскладывается содержание документов и материалов, опубликованных в «Новой газете» с 1 сентября 2011 по 7 июля 2023 года следующими сотрудниками: Антонина Асанова, Дарья Бурлакова, Катя Бонч-Осмоловская, Татьяна Васильчук, Александра Гармажапова*, Никита Гирин, Ирина Гордиенко, Ирина Долинина*, Иван Жилин, Сергей Канев, Денис Коротков, Алеся Мароховская*, Ирек Муртазин, Нина Петлянова, Александр Панов, Юлия Полухина, Ирина Тумакова*, Юрий Сафронов, Павел Фельгенгауэр, Ирина Халип, Диана Хачатрян, Валерий Ширяев, Артем Щенников, редакция, отдел расследований «Новой газеты», дата-отдел «Новой газеты».

Взлет и падение бизнес-империи Пригожина. Он одаренный организатор и показан через установление коррупционных связей в руководстве Петербурга и России, в силовых органах. На каждую серию по два поворотных пункта сюжета:

молодость героя, постоянная готовность к риску, неадекватность реакций и жестокость, двуличие и воровское воспитание, таланты, харизма, упорство, эгоцентризм;

знакомства в мэрии Петербурга, знакомства в ФСО;

наглые и удачные предложения откатов, все новые и новые контракты;

выход на чиновников и рынки Москвы, выход на окружение президента;

допуск к питанию первых лиц, деликатные задания ФСО;

получение контрактов от Минобороны, вступление в кабинеты министров;

слежка за журналистами и их травля, покупка своих СМИ, пропагандистские усилия в борьбе политических кланов (героя захватывает ощущение всемогущества);

рост личного благосостояния, роскошь (герой причастился к миру дворцов и яхт), начало процесса распада личности;

Сирия, поражение от Пентагона, кувалда, отрезанные головы, расчлененка;

африканская эпопея, бриллианты и золото, убийство российских журналистов;

СВО — рост частной армии Пригожина, табличка на фасаде дома 7 по набережной Лейтенанта Шмидта: «Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК «Вагнер» на Донбасс»;

«вор в законе» Шакро Молодой под обещание УДО дает добро на вербовку зэков на фронт, поездки по зонам;

пик могущества, начало конфликта с Минобороны;

конфликт с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым. «Шойгу, где, …, снаряды?!»;

мятеж, поражение;

ликвидация отдельных частей империи Пригожина, уход в Белоруссию;

объятый пламенем самолет падает в Тверской области.

Герои

Все герои — реально действующие политики, чиновники, генералы, уголовные авторитеты и бизнесмены России, около 50 персонажей. Они вступают в отношения с главным героем через центральный вопрос. Весь сериал Пригожин утверждает правила воровской этики.

Центральный вопрос обновляется и поднимается на новую высоту каждую серию: до какого уровня власти и богатства можно подняться исключительно на механизмах коррупции, без образования, культуры, семейной поддержки и связей, в чуждой среде?

В конце герои присутствуют при крахе Пригожина и крахе новой русской мечты.

Героев-антагонистов в сериале нет.

Бюджет

Не менее половины годового дохода всех бизнесов Евгения Пригожина в 2022 году. Действие разворачивается в разных городах и странах, для съемки арендуются самолеты, яхты, виллы, дворцы, поезда, создаются интерьеры АП и Кремля. Батальные сцены. Актеры — из самых востребованных.

* Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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