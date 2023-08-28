Мнение: Жадные норвежцы убивают оленей, эстонская расплата за русофобию и импортозамещение белой бумаги

1. Для некоторых обитателей западных стран переход через границу в Россию теперь карается смертью. Прямо-таки какой-то железный занавес, только наоборот (ссылка):



В Норвегии убили 40 северных оленей, которые пересекли границу России и паслись на российской половине заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Это произошло после того, как Россия обвинила Норвегию в незаконном выпасе и потребовала сотни миллионов рублей в качестве компенсации.

Зимой 2023 года 42 северных оленя из норвежской провинции Финнмарк пересекли границу и более двух месяцев паслись на территории Мурманской области.

В январе 40 оленей поймали и передали Норвегии. Российская сторона оценила нанесенный животными ущерб в 47 миллионов норвежских крон (около 420 миллионов рублей). Директор заповедника Наталья Поликарпова рассказала агентству «Би-порт», что предоставила норвежской стороне подробные расчеты и документы, на основе которых они проводились. <…>

Мурманская дирекция «Пасвика» намеревалась добиваться в суде не только этой суммы, но и дополнительной компенсации в 2 миллиона норвежских крон (около 18 миллионов рублей), то есть по 50 тысяч крон (445 тысяч рублей) за каждого оленя, который нарушил границу. <…>

…к началу августа норвежская сторона так и не дала определенного ответа на запрос. А 25 августа стало известно, что всех оленей, побывавших в России, решили убить. Это было сделано, чтобы помешать им вновь пересечь границу и причинить еще большие убытки.

Убитые северные олени принадлежали саамам — коренному народу, живущему в центральной и арктической Норвегии. Хотя они паслись без присмотра и перешли в Россию самостоятельно, руководство российской части заповедника считает их не дикими животными, а домашним скотом.

…обмен оленями был оговорен в российско-норвежском соглашении от 1977 года. В прошлом такое уже случалось — например, в 2019 году норвежским оленеводам также передали животных, которые забрели за границу. При этом присутствовали представители заповедника, а также российского и норвежского погранкомиссариатов.

Несправедливость ситуации <…> заключается в том, что северные олени кормятся в России, а затем возвращаются на родину.

Норвежских оленей можно понять: жить им в Норвегии совсем паршиво. По сообщениям СМИ, в 2013 году на севере страны от голода погибло 100 тысяч оленей, при полном бездействии местных властей (ссылка). По сравнению с такими цифрами потерь, уничтожение каких-то 40 оленей для норвежцев – ерунда, раз плюнуть.

С другой стороны, всё это время нам рассказывали, что Норвегия – зажиточная страна, одна из богатейших в мире, где фанатично следуют зелёной идеологии и прямо-таки обожают животных и природу. И вот у норвежцев не нашлось жалкого полумиллиарда рублей, чтобы прокормить своих оленей. Однако на Украину оружие Норвегия таки поставляет, причём на куда большие суммы.

Проблему оленьих переходов норвежцы собрались решать самым банальным способом: строительством забора на границе с Россией, на что у них также уйдёт немало средств. А тех оленей, которые будут заходить на территорию России до завершения постройки этой Великой Норвежской стены, судя по всему, ждёт незавидная судьба.

Возможно, властям Мурманской области следует организовать приём оленьих беженцев. Нельзя отказывать в помощи несчастным, вырвавшимся из тоталитарного норвежского Мордора, тем более что олени весят по 200 кило, а их мясо стоит дороже, чем говядина. И почему молчат организации по защите прав животных? Неужто они все финансируются властями западных стран?

2. Эстонская премьер-министр, возглавляющая один из самых русофобских режимов в Европе, была поймана на горячем. Теперь её семья тоже пострадала от русофобии (ссылка):



Муж премьера Эстонии продаёт все акции сотрудничающей с РФ компании Stark Logistics и уходит из состава совета директоров, пишут местные СМИ.

Такое решение, по словам Арво Халлика, он принял из-за того, что его деятельность в компании нанесла ущерб карьере супруги.

Напомним, эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия Кае Каллас из-за скандала с бизнесом её мужа в России.

3. В России заместили производство белой мелированной бумаги, которая ранее импортировалась с Запада. Нам предстоит ещё развернуть дополнительные мощности, но на печать книг бумаги уже хватает. Журналисты, впрочем, выражаются не вполне ясно — по совести, следовало бы провести небольшое исследование, чтобы составить наглядную табличку по ситуации с бумагой в стране (ссылка):

Книгоиздатели в России на 95% перешли на отечественную бумагу из-за европейских санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей групп «Эксмо-АСТ», «Альпина» и «Парето-принт». Эту информацию подтвердили также и в Минцифры. В ведомстве уточнили, что потребность книжной отрасли в офсетной бумаге в России полностью покрывается собственным производством.

По данным РБК, после ввода ограничений на поставки бумаги из Европы Россия на 300% увеличила закупки в азиатских странах. Несмотря на это, общая доля импортированной бумаги в России составляет около 5% от общего объема. Комментирует директор по стратегическим коммуникациями издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова:

«Мы перешли полностью на мелованную бумагу российского производства. Что касается китайской бумаги, то пока у нас доля китайской бумаги в нашем выпуске ничтожно мала, в пределах 5%. Мы пока присматриваемся к китайским производителям, потому что это получается невыгодно, там логистика, потом китайцы пользуются ситуацией и не спешат делать выгодные предложения. А российское производство бумаги сейчас полностью удовлетворяет наши потребности. Была проблема именно с мелованной бумагой, и был вопрос по ее качеству». <…>

Пока производство мелованной бумаги в России недостаточно по объему, чтобы восполнить ушедших поставщиков. Говорит гендиректор полиграфического комплекса «Парето-принт» Павел Артемьев:

— В России есть производство мелованной бумаги, ее делает компания «Илим», называется «Омела», но она не может заместить весь объем бумаги, который мы получали от европейских производителей и поставщиков. Она обеспечивает, я думаю, примерно процентов 30 рынка. Также есть Ural Brite, делает легкомелованную бумагу для периодической печати и тонкого граммажа.