Мнение: Дьявольский пиар

Совсем случайно пришел к пугающим выводам. А всего лишь краем уха услыхал из какой-то передачи по ТВ про «Иуду, которого, как известно, дьявол лично держит в самом пекле и заботливо подкладывает угольки».

Услышал и вдруг задумался: как-то, воля Ваша, странно выходит! Собственно, какие претензии могут быть у Дьявола к Иуде? – Непонятно. Дьявол ведь, как известно, в ссоре с богом – что-то там они не поделили, и Господь Бог низверг его в преисподнюю, из-за чего, как тоже известно, Дьявол затаил обиду.

А что сделал Иуда? Он, собственно, обрек на мучительную смерть Иисуса, который, как нас учит Библия, собственно, и есть Бог (ибо Бог един в трех лицах – см. Догмат о Троице). То есть – Иуда подложил свинью главному обидчику этого самого Дьявола. А тот его за это – в пекло? Нелогично как-то…

Да и вообще, если подумать, Ад – чрезвычайно нелогичное заведение. Черти там всячески измываются над грешниками – понимаю. Не понимаю, с чего? Черти – против Бога, грешники, нарушая Заповеди Господни, Бога сильно огорчали… Так черти-то должны были бы этому только радоваться! А они – вон как…

Вообще, по логике, Адом должны заведовать служители Господа Бога, т.е. ангелы. Бог выдал людям заповеди (т.е. инструкции), часть из них при жизни их не соблюдают, плюют на них; Господь Бог, соответственно, в Аду грешников наказывает за такую недисциплинированность… Так нас учит Церковь. Логично – но при чем здесь черти?

Черти на Земле всячески стараются сбить людей с панталыку, подучить их ко всяческим паскудствам… Почему? Да потому что им нравится БОГА ГНЕВИТЬ. Это понятно. Непонятно, зачем они тогда грешников наказывают…

Как хотите, но тут я наблюдаю со стороны Дьявола совершенно неправильный пиар! Если он хочет, чтобы грешников было как можно больше – зачем же тогда настойчиво пропагандировать образ Геенны Огненной? Наоборот: логично было бы заявлять, что Ад – это клёвое место, чем больше грешишь – тем больше кайфа… разве нет?

Вызывает большие нарекания и, так сказать, «торгово-закупочная» политика Дьявола. Он ведь, как известно, специализируется на скупке душ у населения. Договор, подписанный кровью, и всё такое. Но, опять же – пиар откровенно безграмотный. Во-первых, само появление Дьявола уже во многом обесценивает его предложения для каждого здравомыслящего грешника: так-то он, может, еще надеется, что «живем один раз!», никакого загробного мира нет, и потому надо тут «отрываться по полной» – то есть готовый клиент. Однако, увидев посланца Преисподней, тут уж каждый будет вынужден переосмыслить взгляды! На этом фоне только полный кретин согласиться принять обычное предложение – «типа, бессмертную душу за много-много миллионов у.е.».

Это ж понятно, что обмен в высшей степени неравноценный: 60-70 лет в образе Рокфеллера чахнуть над златом, чтобы потом, после смерти, чуть не тысячелетия поджариваться на сковородках в самых некомфортных условиях, дожидаясь Страшного Суда (да при том, что и от Страшного Суда, в общем-то, ничего хорошего ждать не приходится). Кто ж польстится на такие условия, спрашивается?!

Гораздо логичнее было бы Дьяволу предлагать сделку строго наоборот: ты, мол, греши сколько хочешь в этой земной юдоли, после смерти попадаешь ко мне в АД – и там мы тебе организуем самый настоящий рай «по заявкам»: там, 70 обнаженных гурий, всегда хорошая погода и т.п. – ну, как у шахидов… Покупать душу за обещание посмертного райского блаженства в аду: это ж был бы великолепный маркетинговый ход, дьявол смог бы заготавливать души промышленным методом! Но – почему-то не додумался. Странно!

Остается предположить, что АД – это просто структурное подразделение Царствия Небесного. И значит, дьявол работает там, в преисподней, все на того же хозяина – Господа Бога? Тогда понятно, чего он Иуду поджаривает… Выслужиться хочет!

Прошу прощения! Понимаю, что с Средние Века меня б за малую часть этого текста поджарили бы на костре. Но все ж иногда надо пользоваться преимуществами СВОЕГО времени, не так ли? (2006)