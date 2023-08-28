Глава Министерства образования открыл педагогический” Кванториум “в Московском государственном педагогическом университете

Вчера глава Минпросвещения открыл педагогический «Кванториум» в МПГУ, и это вызвало несказанное восторге у многих образовательных специалистов и студентов. «Кванториум» – это инновационный образовательный центр, который предлагает уникальные возможности для развития технического мышления и навыков в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). В нем будут проводиться интересные и практические занятия, которые помогут учащимся применять свои знания на практике и развивать свои навыки.

Открытие этого центра – это важный шаг в развитии образования в нашей стране и дает возможность молодежи раскрыть свой потенциал в сфере науки и технологий. Это также является подтверждением того, что РФ активно работает над созданием благоприятной среды для развития инноваций и новых технологий. Мы можем быть гордыми тем, что наша страна делает такие шаги вперед в области образования и науки.