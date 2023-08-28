 

Возрастную потерю слуха можно остановить с помощью пищевых добавок

28.08.2023, 18:40, Разное
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Возрастная потеря слуха является одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди постарше. Но что, если бы существовали пищевые добавки, которые могли бы помочь предотвратить эту проблему? Именно об этом сообщает исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology.

Ученые обнаружили, что определенные пищевые добавки могут иметь положительное влияние на здоровье слуховой системы и замедлить процесс старения. Это открытие может быть весьма обнадеживающим для многих людей, страдающих от потери слуха и ищущих способы сохранить свою слуховую функцию на более длительный срок. Давайте рассмотрим подробнее, какие именно пищевые добавки были изучены и как они могут помочь нам сохранить здоровье нашей слуховой системы.


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