Возрастную потерю слуха можно остановить с помощью пищевых добавок

Возрастная потеря слуха является одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди постарше. Но что, если бы существовали пищевые добавки, которые могли бы помочь предотвратить эту проблему? Именно об этом сообщает исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology.

Ученые обнаружили, что определенные пищевые добавки могут иметь положительное влияние на здоровье слуховой системы и замедлить процесс старения. Это открытие может быть весьма обнадеживающим для многих людей, страдающих от потери слуха и ищущих способы сохранить свою слуховую функцию на более длительный срок. Давайте рассмотрим подробнее, какие именно пищевые добавки были изучены и как они могут помочь нам сохранить здоровье нашей слуховой системы.