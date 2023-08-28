Мнение: О поисках виноватых… Почему (не) проигрывает Украина?

На исходе третьего месяца украинского контрнаступления, в начале которого анонсировался стремительный прорыв к Азовскому морю и едва ли не заход в #Крым, ситуация стала зеркальной к той, что наблюдалась в ходе зимней кампании. Тяжёлое, по метрам «продвижение» на нескольких локальных участках и позиционный тупик на линии боевого соприкосновения в целом. Сейчас вот идут бои за село с прежним населением в 500 человек, взятие которого может позволить ВСУ выйти к первой линии российской обороны. Первой из трёх, надо напомнить.

Нет, совсем не того ждали натовские стратеги и украинские военнослужащие, многие из которых уже готовили аксельбанты для парада в Севастополе. И хотя надежда, конечно, умирает последней, уже появились чёткие маркеры того, что #Украина проигрывает.

По крайней мере, нынешний раунд противостояния.

Всё активнее идут разговоры о переносе военной кампании в 2024 год. А главное — среди неудавшихся «победителей» начались разборки на излюбленную русскую тему «Кто виноват?». Причём натовские и украинские военачальники перекидывают вину друг на друга, словно горячую картофелину.

Приходится менять и тактику, и стратегию одновременно.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Ранее в тот же день британская газета Guardian со ссылкой на неназванные источники отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между некоторыми высокопоставленными членами командования НАТО, включая командующего силами США в Европе, генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, и Валерием Залужным на польско-украинской границе. Пятичасовой «военный совет» обсуждал, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также начал подготовку планов боевых действий на предстоящую зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно затянется до 2024 года».

В свою очередь, Washington Post также признала, что #Украина не достигнет всех целей в текущем году. Как максимум, ценой больших потерь продавит первую «линию Суровикина» в одном-двух местах. И теперь Пентагон детально обсуждает с украинским командованием «уроки» из наступления, которое развивается намного медленнее, чем планировалось. Иногда эти разговоры сопровождаются взаимными претензиями.

Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы. По одной из оценок, ВСУ расстреляли уже 2 млн снарядов калибра 155 мм. Также натовские советники считают, что украинцы слишком полагаются на разведку с помощью дронов и предлагает активнее задействовать наземные группы. Второе предложение — дать большую самостоятельность нижним чинам в штурмовых действиях. Что в целом означает активизацию «мясных» штурмов при сокращающейся огневой поддержке и ограниченном использовании военной техники. Ибо возможности новых поставок со стороны западных союзников не безграничны: складские запасы уже серьёзно сокращены, #промышленность Запада не сильно-то «перестраивается» на военные рельсы, а в Вашингтоне всё время держат в уме #Китай, который решил к 2027 году построить вторую по силе армию в мире и уже добился заметного прогресса на этом пути.

То есть, в совокупности всё это — и предложение «беречь» снаряды и технику, и больше задействовать в наступательных операциях личный состав малыми группами, и даже окончательный переход военного планирования ВСУ под контроль генералов #НАТО — показывает, насколько близка Украина к опасной черте. Как бы ни твердили в Белом доме — а что им ещё остаётся? не признаваться же в собственных ошибках — о «стратегическом терпении» и необходимости продолжать поддерживать Киев. Но, по крайней мере, американцы не платят за это жизнями своих людей. В отличие от Украины, где печальный счёт жертвам с каждым днём множится.

При таких раскладах Украина — обречена?

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