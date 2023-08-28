 

SamMobile: спутниковая связь на Android заработает в приложении Google Messages

28.08.2023, 18:00, Разное
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Согласно информации от источника SamMobile, в будущей версии Android 14 появится совершенно новая инновация — спутниковая связь, доступная через платформу Google Messages. Данное сообщение основано на заявлении разработчика Нила Рахмуни.

Изучив код бета-версии Android энтузиаст обнаружил, что предстоящее обновление позволит пользователям обмениваться текстовыми сообщениями даже в случаях, когда нет сотового покрытия. Для реализации этой функции будет использовано интегрированное приложение Google Messages.

Компания Garmin сотрудничает с Iridium, поставщиком спутниковой сети, поэтому, в случае подтверждения данной информации, она станет доступной в более чем 150 странах мира. Официальная стоимость услуги пока остается неизвестной.

Подобная функция уже присутствует в смартфонах Apple. Тем не менее, сделать “Экстренный вызов” через спутниковую связь на iPhone 14 можно лишь 14 стран мира.


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