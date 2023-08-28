Психиатр-нарколог Александр Поликарпов определил ключевые индикаторы алкогольной зависимости

Потеря контроля над употреблением алкоголя является основным аспектом развития алкоголизма, заявляет нарколог Поликарпов. Кроме этого, наблюдается постепенное увеличение употребляемой дозы алкоголя у человека, страдающего зависимостью, с переходом на более крепкие напитки.

Еще одним признаком является повышенная переносимость высоких доз алкоголя. “Привыкание” организма к обработке этанола в больших количествах и более часто свидетельствует о развитии толерантности, уточнил Поликарпов.

По мнению эксперта, следующим тревожным сигналом является уменьшение времени между приемами алкоголя. Например, человек, который ранее пил только по особым случаям, начинает употреблять алкоголь по более частым поводам, таким как выходные или снятие стресса.

“Стремление придумать повод для употребления алкоголя и попытки вовлечь в это окружающих также свидетельствуют о нарастающей зависимости”, – отметил Поликарпов.

Специалист также подчеркнул, что люди недооценивают опасность алкоголя, часто не придавая значения небольшим дозам или слабым напиткам. Важно понимать, что его любое количество может быть токсичным для организма, и не существует такой вещи как “безопасная доза”. Воздержание от употребления алкоголя, даже в небольших количествах, может способствовать предотвращению зависимости.