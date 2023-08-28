 

Ученые нашли новый способ борьбу с раком

28.08.2023, 17:27, Разное
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Учёные в США недавно обнаружили новый и эффективный способ борьбы с раком, который может стать настоящим прорывом в медицине. Исследователи обратили своё внимание на особый вид бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Оказывается, эти микроорганизмы могут играть ключевую роль в борьбе с опухолями.

Специалисты провели серию экспериментов, в результате которых удалось выявить, что определенные штаммы кишечных бактерий способны подавлять развитие раковых клеток. Это открытие открывает новые перспективы для создания инновационных методов лечения рака, основанных на использовании микробиоты.


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