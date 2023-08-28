Самая прожорливая в мире змея обнаружена учеными в США

Ученые из США обнаружили самую прожорливую змею в мире – железную змею (JZ). Этот уникальный вид способен поглотить добычу весом в два раза превышающую ее собственный вес!

Исследователи установили, что железная змея способна проглотить животное размером с оленя без видимых усилий. Такое питание позволяет ей выживать в условиях недостатка пищи и осуществлять долгие периоды голода.

Невероятные возможности железной змеи вызывают интерес у ученых, которые надеются изучить механизмы, позволяющие ей так эффективно поглощать пищу. Исследование этой феноменальной змеи может привести к новым открытиям в области пищеварения и адаптации животных к экстремальным условиям.