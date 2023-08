Скандалы: В каких элитных школах Москвы детям вбивают ценности Запада

Несмотря на СВО и международные санкции, российские богачи стремятся дать своим детям образование с заделом на жизнь за границей

Этим летом закрылась лишённая лицензии и признанная иноагентом элитарная Англо-американская школа Москвы. Она принадлежала американскому юрлицу, управлялась коллегиальным органом, состоящим из иностранцев, и курировалась столичными посольствами США, Англии и Канады. По данным Минюста, она «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений». Как выяснил Лайф, многие из её выпускников поддерживали Украину.

Обучение там велось по стандартам фонда «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB) и Ассоциации школ и колледжей Новой Англии (New England Association of Schools and Colleges, NEASC) под эгидой Совета международных школ (Council of International Schools, CIS). За одними партами сидели отпрыски англосаксонских дипломатов, а также наследники российских бизнесменов и чиновников.

Впрочем, в Москве без проблем продолжают работу две другие англосаксонские школы, которыми владеют и управляют иностранцы. Эти учебные заведения отвечают многим признакам иноагентов.

Международная школа Москвы

Международную школу Москвы (ISM) по непонятным причинам никогда не включают в рейтинги самых элитных. Сведений о ней до удивительного мало, хотя функционирует она давно, с 2007 года. Меж тем это учебное заведение — едва ли не самое дорогое в России: плата за ближайший учебный год составит 3,5 млн рублей, включая обеды. Отдельно придётся оплатить вступительный и регистрационный взносы — это ещё полмиллиона.

У ISM два кампуса. Московский смахивает на ультрасовременное спортивное сооружение и находится на берегу Гребного канала в парке «Крылатские холмы». Подмосковный напоминает волшебный «Хогвартс» и располагается в красногорском посёлке премиум-класса Росинка, где живут экспаты.

Учредителями Международной школы Москвы числятся офшорная компания «БСГ менеджмент лимитед» с Виргинских островов и фирма «Форест рич инвестмент лимитед» из Гонконга. Диплом, выданный ISM, резко увеличивает шансы на поступление в лучшие университеты Запада. Преподавание ведётся на английском. Учителя преимущественно из США, Англии, Австралии, Новой Зеландии и Канады — недружественных нам государств. На сайте школы на видном месте размещён отчёт об успешно пройденной выездной проверке, осуществлённой аккредитованным Департаментом образования Великобритании Управлением надзора и контроля в сфере образования частных школ, реализующих образовательные программы на английском языке за пределами Соединённого Королевства.

ISM входит в большую сеть учебных заведений Nord Anglia Education. Это организация со штаб-квартирой в Лондоне. Существует с 1972 года и с тех пор открыла свыше 70 школ в 30 странах — от Филиппин и Сингапура до Катара и Мексики.

От британской короны за московской Международной школой надзирает англичанин Пол Кич. О нём мало что известно. Ранее он развивал филиалы в Индонезии и Египте. Зимой этого года Mini Cooper, где ехал Пол Кич (неизвестно, был ли он сам за рулём), выехал на встречку и спровоцировал серьёзную аварию на одной из столичных улиц.

Его правая рука, Мария Ежова, является формальным гендиректором всех связанных с ISM юрлиц: НОЧУ «Международная школа», НОЧУ БСО «Международная школа» и ООО «Международная школа». Их суммарная выручка «грязными» составила в прошлом году колоссальные 1,7 миллиарда рублей, при этом чистой прибыли не оказалось вовсе, лишь убытки на минус 40 миллионов рублей. К столь странной бухгалтерии могут возникнуть вопросы у Федеральной налоговой службы России. Согласно Налоговому кодексу, все НКО признаются плательщиками налога на прибыль, а в случае ISM прибыли просто нет.

Ещё Мария Ежова контролирует предприятие «БСФ сервис» — торговая фирма с оборотом в 20 млн рублей занимается поставками и перепродажей школьной одежды премиум-класса. Один коплект обойдётся родителям в 36 тысяч рублей.

Ежова начинала карьеру менеджером в транснациональном консорциуме по строительству люксовых яхт Timmermans yachts. Судя по соцсетям, сейчас она живёт в Торонто.

Из светской прессы известно, что в Международной школе Москвы учились Платон, сын Ксении Собчак, дети бизнесмена Александра Лебедева и модели Лены Перминовой.

«Московская школа «Брукс»

Школа Brookes настолько крутая, что по её коридорам можно виртуально прогуляться в картах «Яндекса». Её кампус располагается на поросшем зеленью берегу Яузы. Снаружи футуристичное здание. Внутри — стильно, стерильно. При входе — шатёр ресепшена. Налево спортзал, где не стыдно сыграть матч NBA. Справа кофейня, на снимках её витрин видны цены: 180 рублей — латте, 110 рублей — 0,33 минералки Perrier.

Стоимость обучения в Brookes на учебный год 2023/2024 превышает три миллиона рублей. Плюс надо единоразово выплатить обязательный сбор, равный 500 тысячам рублей. Пансион обойдётся в 650 тысяч рублей за триместр.

«Московская школа «Брукс» распахнула двери в 2018 году. Её основатели — англичанин Дэвид Питер Роуз, канадцы Грэм Браун и Сальвадор Хименес. Она часть международной сети Brookes Education Group с десятками стандартизированных филиалов по всему миру: в ОАЭ, Индии, Китае, Японии, Корее, Мексике, Канаде, США и странах Евросоюза. Обучение ведётся на английском по западным стандартам. Всё пронизано британским духом и заточено на поступление в лучшие зарубежные вузы. Недавно в московскую Brookes с визитом заезжал член британской королевской семьи принц Майкл Кентский.

Странно, что в Москве англосаксонский островок вырос посреди спального района Свиблово. Местные жители были недовольны.

— Когда возводили новый жилой комплекс, обещали построить обычную школу, их очень не хватает в Свиблове, но появилось вот это заведение. Стоимость обучения не потянет никто из местных, в том числе новосёлы из новостройки, — сокрушается местный житель Александр Смолкин.

Директором «Московской школы «Брукс» трудится британский поданный Джайлс Кинг — человек непубличный, ни разу не попадавший ни в какие скандалы. Дела он ведёт странно: согласно базе СПАРК, школа долгое время работала в глубокий убыток — минус полмиллиарда рублей в 2019–2021 годах. Копеечная прибыль была зафиксирована лишь в прошлом году — всего три миллиона рублей. Судя по доступной отчётности, творится что-то неладное и с чистыми активами организации — минус 0,9 млрд рублей по итогам 2022 года.

В публичном доступе нет информации, чьи дети учатся в школе «Брукс». Однако с помощью соцсетей Лайф нашёл несколько воспитанников. Например, возможного родственника российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

* Признана иноагентом.

