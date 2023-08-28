 

Не «джуниор», а «салага»: Минцифры готовится ввести в IT-компаниях отечественную систему грейдов

28.08.2023, 15:33, Разное
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Министерство цифрового развития намерено попросить аккредитованные IT-компании добровольно отказаться от англоязычных наименований грейдов в рамках общенационального тренда на экструзию иностранных слов. На выполнение рекомендации организациям дадут время до конца года, после чего не подчинившихся начнут штрафовать.

Вместо существующих junior, middle и senior предлагается использовать термины, хорошо зарекомендовавшие себя в 1980-е и 1990-е годы в спортивно-патриотических объединениях молодёжи. Так, «джуниоров» будут именовать «салагами» или «шелухой», «миддлов» – середняком, «сеньоров» – «старший». Термин «лид» заменят на «водилу» или «смотрящего».

В рекомендациях также требуют заменить дискредитировавший себя термин «митинг» русским понятием «собрание» или «вече». Чуждый русскому уху термин «ассессмент» заменят на «пробив» (результатом пробива может быть переход в следующий грейд, а точнее – на следующую ступень искусности).

В Институте русского языка и литературы РАН положительно восприняли эту инициативу. Руководитель сектора научной работы Илья Закамский признал, что в современной ситуации «сохранение традиций и языка – даже не один из важнейших, а именно важнейший вызов в такой динамичной сфере, как информационные технологии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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