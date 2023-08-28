В России начали принимать предзаказы на все модели iPhone 15

Смартфоны iPhone 15 стали доступны для предзаказа в сети “МТС”. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе компании.

Для того чтобы оформить предзаказ, потребуется совершить частичную предоплату, путем приобретения сертификата стоимостью 50 тысяч рублей. Его можно купить в интернет-магазине “МТС”. Важно отметить, что сумма сертификата будет засчитана в общую стоимость выбранного iPhone. Это означает, что пользователю потом придется доплатить лишь разницу, хотя окончательная стоимость новых моделей пока остается неизвестной.

После того, как Apple представит новые устройства, специалисты из колл-центра “МТС” свяжутся с каждым, кто приобрел сертификат, чтобы уточнить детали заказа. Кроме того, каждому покупателю будет предоставлен подарок в виде кэшбэка в размере 3 тысяч рублей, а также стикер “МТС PayTag”.

Генеральный директор розничной сети “МТС” Андрей Губанов подчеркивает, что устройства Apple всегда находятся в центре внимания, благодаря своей революционной природе. Это объясняет, почему они пользуются таким большим спросом среди российских потребителей уже с начала приема предварительных заказов.

Ожидается, что 12 сентября Apple представит публике четыре модели iPhone 15, а также новую версию умных часов Apple Watch Series 9 и второе поколение защищенных часов Watch Ultra.