 

Эркюль Пуаро страдал аутизмом

28.08.2023, 13:45, Разное
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В Университете Суонси проведено исследование, в результате которого были выявлены семь основных признаков аутизма, которые можно сравнить с легендарным детективом Эркюлем Пуаро. Каждый из этих признаков является своеобразным “индикатором” этого расстройства.

Например, одним из таких признаков является трудность в общении и социальных взаимодействиях, что можно сравнить с тем, как Пуаро анализирует межличностные отношения и раскрывает мотивы преступников.

Это исследование поможет не только лучше понять аутизм, но и разработать более эффективные методы его диагностики и лечения. Таким образом, сравнение признаков аутизма с Эркюлем Пуаро не только интересно, но и важно для науки и практики.


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