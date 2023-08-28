 

“Уже пошел”: Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком

28.08.2023, 11:36, Новости дня
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Со стороны Иосиф Пригожин кажется довольно серьезным и сдержанным человеком. Однако в окружении близких продюсер меняется буквально на глазах. Особенно сильно это прослеживается, когда рядом с ним оказывается маленькая внучка Валерии Селин. Очевидно, девочку бизнесмен очень любит и воспринимает как родную. Но если некоторые этому умиляются, то другие пытаются уколоть мужчину, напоминая, что у него есть и кровный внук Даниэль, которого он почти не видит.

Долгожданного наследника Иосифу Пригожину подарила дочь от первого брака Даная. Продюсер стал дедушкой в августе прошлого года, но с тех пор малыш появлялся в его социальных сетях считанные разы. Супруг Валерии не скрывает, что из-за плотного графика у него не получается видеть внука так часто, как ему бы хотелось. Несмотря на это, знаменитый дед старается наблюдать за взрослением наследника на расстоянии и не пропускать важные этапы его жизни.

Накануне Пригожин рассказал о новом умении подрастающего внука в своих социальных сетях. Продюсер показал умилительный ролик, на который попал момент, как маленький Даниэль уверенно шагает по полу и весело хохочет. “Хорошая новость от Данаи. Внучок уже пошел”, – процитировал любящего дедушку Пятый канал.

Многие знают, что для Иосифа это событие было очень долгожданным. Еще совсем недавно он рассказывал, что внук самостоятельно сел. К тому же, несколько дней назад, 16 августа, малышу исполнился год. Но недоброжелатели попытались испортить трогательный момент, атаковав комментарии нетактичными замечаниями и шутками. Впрочем, Пригожину к этому не привыкать. В последнее время его социальные сети стали мишенью для приколистов. Ранее “Дни.ру” писали о том, что поводом для шуток стала новая фотография Иосифа Пригожина.


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