Мнение: О прейскуранте Зеленского… Почём он продаёт Украину?

В принципе, это дело украинцев — разбираться со своими президентами, либо терпеть их дальше. Скорее стерпят, конечно. Однако информация минувшего уик-энда выглядит в любом случае прелюбопытно. Никак нельзя её проигнорить.

Украинский президент Владимир Зеленский внезапно произнёс целый ряд обескураживающих и настораживающих заявлений, которые могут быть предвестниками радикальных перемен. Расхлёбывать эти новации, впрочем, придётся опять простым громадянам. И опять чесать репу, мол, как же оно так в очередной раз вышло то же самое г***…

Причём рассматривать сказанное главой государства имеет смысл в контексте просочившихся в СМИ предварительных данных о стратегическом совещании американских и британских «кураторов» с украинскими военными. Якобы там в адрес ВСУ были высказаны претензии о «слишком расточительном» расходе снарядов натовских калибров — 2 млн единиц недешёвой продукции западного ВПК были расстреляны без толку. Также главкому ВСУ Валерию Залужному «наставники» дали ценный совет меньше полагаться на разведку с использованием БПЛА, которые Западом производятся не так, чтобы с избытком, а больше — на классических разведчиков-пластунов. И вообще, надо активнее задействовать личный состав, дав нижним чинам больше инициативы в атакующих действиях. Это, дескать, позволит добиться хотя бы ограниченного успеха — прорыва первой линии российской обороны с выходом ко второй, что даст определённую возможность взять под огневой контроль ключевые российские трассы снабжения. То есть, даже о частичном выходе на «границы 1991 года» речи уже не идёт.

И в итоге Владимир Зеленский в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук сказал совсем не то, что ждали от него сограждане. Во-первых, он заявил, что популярная в украинском социуме идея «переноса войны в Россию» реализована не будет. Потому что западные союзники Украины против этого, а без их поддержки ВСУ (см. выше) не могут вообще ничего. Неясно, идёт ли речь только о наземных операциях, или же обстрелы приграничных с Украиной областей России, запуски БПЛА в направлении Москвы и атаки морских дронов на российские корабли в Азовском и Чёрном морях тоже подпадают под этот запрет. Поживём — увидим.

Во-вторых, Владимир Зеленский признал, что «крымский вопрос», вероятно, будет решаться не военным, а чисто дипломатическим путём. Причём не совсем так, как ожидают горячие украинские парни. Или даже совсем не так. Он допустил, что #Украина будет «добиваться демилитаризации России» в Крыму политическими средствами, но ничего не сказал о перспективах «деоккупации» полуострова. Методичка поменялась?

И в-третьих, Владимир Зеленский запросил у союзников дополнительно 5 млрд долл. на президентские #выборы в следующем году, напомнив, что за власть его команда «не держится», но «забыв» о собственном предвыборном обещании ограничиться только одним сроком пребывания в офисе на Банковой.

И вот в этом прекрасно всё, а главное — сумма «на выборы». Штука в том, что самого Зеленского украинцы выбрали себе на голову за 87-88 млн долл. в 2019 году. Если же посчитать и расходы кандидатов на предвыборную агитацию, выйдет 134 млн долл. Владимир Зеленский хочет от «спонсоров» в 40-60 раз больше.

С учётом украинской традиции коррупции, такая несусветная сумма выглядит скорее как запрос «отступных» за согласие на смену лидера. Если так, то Владимир Зеленский готовится взять национальный рекорд. В своё время майданный премьер Арсений «Кролик» Яценюк согласился покинуть свой пост, как только «заработал» 1 млрд долл. Теперь он скромный гражданин то ли США, то ли Вануату, то ли Израиля, вполне довольный жизнью. Для контраста нельзя не вспомнить о «миллиардах Януковича»: свергнутый Майданом президент якобы получил от России взятку в 3 млрд долл. за отказ от Евроинтеграции. Впрочем, нынешний образ его жизни совсем не похож на стиль и быт миллиардера, хотя бывший «зека» и не бедствует.

Но Владимир #Зеленский, похоже, хочет переплюнуть обоих, даже если поделится со своей командой. Правда, получит ли он запрашиваемое — большой вопрос. Но торг открыт.

Цена сходная, надо брать?

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